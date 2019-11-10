Надежность современных аккумуляторов играет с нами злую шутку: привыкнув к долгой безотказной работе батареи, мы однажды совершенно неожиданно оказываемся перед фактом ее отказа. Как узнать, что вашей АКБ осталось жить до первого мороза?

Это может случиться с каждым: в один совершенно неласковый день мы вдруг неожиданно узнаем, что двигатель не реагирует на поворот ключа или кнопку “Старт”. Аккумулятор “умер” ни с того ни с сего! На самом деле, почти всегда есть симптомы скорого выхода АКБ из строя, и их нужно только заметить.

Современные стартерные аккумуляторы автомобилей делятся на несколько классов, и срок службы в каждом значительно отличаются. Средние цифры: 3 – 4 года для бюджетных и 6 – 8 лет для батарей с новейшими технологиями.

- Вялый запуск. Современный исправный двигатель часто можно завести с пол-оборота. Для чего достаточно даже скудного запаса энергии в полуживой батарее. Но когда условия пуска осложняются неким дополнительным фактором (например, похолодание), запустить двигатель уже не получается. Поэтому при запуске мотора прислушивайтесь – насколько живо стартер крутит двигатель, и присматривайтесь – не притухают ли при этом лампочки на панели приборов и плафон освещения салона. Если эти факторы имеют место – проведите диагностику АКБ.

Читайте также: Новые вопросы про АКБ: как ухаживать за аккумулятором

На автомобиле со значительным пробегом нелишним будет дополнительный вольтметр для контроля напряжения зарядки (14,1 – 14,8 В).

- После долгой стоянки. Первый запуск после долгой стоянки (неделя-две и более) тоже хороший экзаменатор для аккумулятора. Если в таком случае машина заводится вяло, и лампы так же притухают при работе стартера, то есть смысл проверить АКБ у специалиста для окончательного диагноза.

- Напряжение. Более точно проверить батарею можно и самому. Нужно через два-три часа (можно и больше) после не очень короткой поездки померять напряжение на клеммах. У батареи с хорошими перспективами вольтметр должен показать не менее 12,6 – 12,7 В, если меньше – попробуйте подзарядить АКБ от стационарной зарядки и проследить за ней в эксплуатации.

Читайте также: Почему фары светят плохо

- Уровень электролита. Не все модели аккумуляторов имеют пробки (или одну общую пробку-планку), но у большинства уровень электролита можно определить через прозрачные стенки корпуса. Пластины должны быть закрыты жидкостью с запасом 5 – 10 мм, меньший уровень – это тревожный сигнал. Если удастся найти и открыть пробки, количество электролита можно восстановить (что доливать – дистиллированную воду или собственно электролит, опытный аккумуляторщик определит по плотности). Если же восстановить уровень не получается, опустошенные банки (банка) в скором времени потеряют емкость, выведя из строя всю батарею.

Уровень электролита нужно определять через полупрозрачный пластик корпуса, на котором обычно бывают метки типа Min и Max.

Даже если вы выявили сразу несколько из названных тут симптомов старения АКБ, не спешите списывать ее в утиль. Возможно, аккумулятор просто страдает от хронического недозаряда. Обратитесь за более глубокой диагностикой к автоэлектрику или сами полностью зарядите батарею и продолжите эксплуатацию. И только если симптомы обнаружатся вновь, ставьте вопрос о покупке нового источника тока.

Рекомендация Авто24

Возраст имеет решающее значение для ресурса аккумулятора, но для разных типов АКБ критические цифры могут отличаться в разы: от 3 лет для простейших бюджетных батарей до 12 лет у дорогущих моделей с абсорбированным электролитом (типа AGM). При этом срок службы настолько зависит от условий эксплуатации, что даже в пределах одного класса он может отличаться вдвое. Так что почтенный возраст аккумулятора может служить лишь сигналом к повышению внимания к нему, но никак не к автоматическому списанию.

Читайте также: Что нужно проверить в авто осенью: хлопоты с электрикой