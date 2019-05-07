Неосвітлені номерні знаки є підставою для тимчасового затримання автомобіля. Якщо лампочка перегоріла – автомобіль можуть забрати на спец майданчик.

Керувати транспортним засобом з номерним знаком, що неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) заборонено.

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За ці дії передбачена штраф у розмірі 170 грн., якщо порушення вчинено вперше. При повторному порушенні протягом року настає відповідальність у вигляді штрафу 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годи.

У даному випадку інспектору надано право заборонити експлуатацію автомобіля та тимчасово його затримати шляхом блокування або доставлення на спеціальний майданчик до усунення несправностей.

Однак, тимчасове затримання може бути здійснено лише після складення інспектором акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу. Такий акт може бути складено лише у присутності двох понятих. Один примірник акту поліцейський зобов’язаний надати водієві.

У разі, коли поліцейський не дотримується вказаної процедури, таке затримання автомобіля є незаконним.

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