Неосвещенные номерные знаки являются основанием для временного задержания автомобиля. Если лампочка перегорела – автомобиль могут забрать на спецплощадку.

Управлять транспортным средством с неосветлённым номерным знаком (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) запрещено.

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За эти действия предусмотрена штраф в размере 170 грн., если нарушение совершено впервые. При повторном нарушении в течение года наступает ответственность в виде штрафа 255 грн. или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

В данном случае инспектору предоставлено право запретить эксплуатацию автомобиля и на время его задержать путем блокирования или доставки на специальную площадку для устранения неисправностей.

Однако, временное задержание может быть осуществлено только после составления инспектором акта осмотра и временного задержания транспортного средства. Такой акт может быть составлен только в присутствии двух понятых. Один экземпляр акта полицейский обязан предоставить водителю.

В случае, когда полицейский не придерживается указанной процедуры, такое задержание автомобиля является незаконным.

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