Иногда сотрудники полиции убеждают водителей отказываться от освидетельствования на состояние опьянения. Это влечет за собой наложение штрафа.

В суд поступил протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП (Управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). В протоколе было указано, что водитель отказался от освидетельствования в медицинском учреждении на состояние наркотического опьянения.

По украинским законам отказ от освидетельствования предусматривает такую же ответственность как за управление в состоянии опьянения (17 тыс. грн. и лишение права управления сроком на один год).

Суд первой инстанции признал водителя виновным и наложил 17 000 грн штрафа. Также суд лишил водителя права управления сроком на один год. Водитель обжаловал решение в апелляционном суде.

Апелляционный суд решил тщательнее исследовать доказательства по делу. Суд пытался выяснить как именно происходил процесс отказа водителя от осмотра.

Просмотрев видеозапись, суд увидел, что на предложение полицейского проехать к врачу-наркологу с целью осмотра на состояние опьянения водитель согласился. После этого, на автомобиле патрульной полиции инспектор вместе с водителем выехали в медицинское учреждение.

Однако, во время движения автомобиля сотрудник полиции начал побуждать водителя к отказу от проведения осмотра. То есть, до совершения правонарушения, предусмотренного статьей 130 КУоАП.

В частности, полицейский начал убеждать водителя, что употребление лицом «травы» или любого другого наркотика в течение 21 дня в любом случае проявится во время осмотра.

После этого, полицейский начал сообщать водителю, что согласно п. 2.5. ПДД водитель имеет право отказаться от проведения осмотра. В то же время из содержания п. 2.5. ПДД водитель должен по требованию полицейского пройти освидетельствование на состояние опьянения.

С учетом указанного, суд отметил, что законодательством не только не предусмотрено права водителя отказаться от осмотра. Но и установлена обязанность водителя пройти такой осмотр по требованию работника полиции.

После этого, сотрудник полиции начал сообщать водителю негативные последствия прохождения им осмотра у врача-нарколога. А именно поставление его на специальный учет в случае обнаружения в его анализах наркотических средств.

Как следствие, во время этих всех «рекомендаций» водитель отказался от проведения осмотра в больнице. Инспектор остановил транспортное средство и составил в отношении водителя протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. В протоколе написал: “От прохождения освидетельствования отказался".

Давая оценку данным видеозаписям, апелляционный суд решил, что все указанные действия полицейского, совершенные после того, как водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения у врача-нарколога, сел в служебный автомобиль и начал следовать в больницу, были незаконными и являются очевидной провокацией.

По убеждению суда, запугивание водителя последствиями его постановки на учет, сообщение о безоговорочном выявлении у него следов наркотических средств, при условии употребления любых наркотиков в течение 21 дня до момента осмотра не предусмотрены действующим законодательством. Такое "запугивание" по сути совершено исключительно с целью побуждения водителя к отказу от прохождения освидетельствования.

Учитывая конкретные обстоятельства указанного дела, суд указал, что очевидно, что без указанных противоправных действий работника патрульной полиции, правонарушение не было бы совершено. То есть имела место провокация и склонение водителя к отказу от прохождения осмотра.

В таком случае полицейский, получив согласие водителя на проведение осмотра на состояние опьянения, должен выполнять требования Инструкции о порядке досмотра. А именно должен был доставить водителя в учреждение здравоохранения, а не убеждать его отказаться от осмотра, пугая негативными последствиями.

По результатам рассмотрения дела суд признал водителя виновным и закрыл производство по делу (Постановление от 09.08.2021 по делу №752/13329/21).

P.S: Фактически водителя спасло лишь то, что инспектор предоставил в суд «лишние» видеозаписи. То есть предоставил полную видеофиксацию. Если бы инспектор предоставил в суд лишь часть видеозаписи, на которой водитель отказался от осмотра, то шансы на выигрыш дело были бы не значительны.