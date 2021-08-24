Іноді працівники поліції переконують водіїв відмовлятись від огляду на стан сп’яніння. Це тягне за собою накладення штрафу.

До суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП (Керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння). У протоколі було вказано, що водій відмовився від огляду в медичному закладі на стан наркотичного сп’яніння.

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За українськими законами відмова від огляду передбачає таку ж відповідальність як за керування в стані сп’яніння (17 тис. грн. і позбавлення права керування строком на один рік).

Суд першої інстанції визнав водія винним та наклав 17 000 грн штрафу. Також суд позбавив водія права керування строком на один рік. Водій оскаржив рішення в апеляційному суді.

Апеляційний суд вирішив ретельніше дослідити докази по справі. Суд намагався з’ясувати як саме відбувався процес відмови водія від огляду.

Переглянувши відеозапис, суд побачив, що на пропозицію поліцейського проїхати до лікаря-нарколога з метою огляду на стан сп`яніння водій погодився. Після цього, на автомобілі патрульної поліції інспектор разом з водієм виїхали до медичного закладу.

Однак, під час руху автомобіля працівник поліції почав спонукати водія до відмови від проведення огляду. Тобто, до вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП.

Зокрема, поліцейський почав переконувати водія, що вживання особою «трави» чи будь-якого іншого наркотику протягом 21 дня в будь-якому разі виявиться під час огляду.

Після цього, поліцейський почав повідомляти водієві, що згідно п. 2.5. ПДР водій має право відмовитися від проведення огляду. Водночас зі змісту п. 2.5. ПДР водій повинен на вимогу поліцейського пройти огляд на стан сп`яніння.

З урахуванням зазначеного, суд наголосив, що законодавством не тільки не передбачено права водія відмовитися від огляду. А й встановлено обов`язок водія пройти такий огляд на вимогу працівника поліції.

Після цього, працівник поліції почав повідомляти водієві негативні наслідки проходження ним огляду у лікаря-нарколога. А саме поставлення його на спеціальний облік у разі виявлення в його аналізах наркотичних засобів.

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Як наслідок, під час цих всіх “рекомендацій” водій відмовився від проведення огляду в лікарні. Інспектор зупинив транспортний засіб та склав відносно водія протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП. У протоколі написав: “Від проходження огляду відмовився”.

Даючи оцінку даним відеозаписам, апеляційний суд вирішив, що усі зазначені дії поліцейського, вчинені після того, як водій погодився пройти огляд на стан сп`яніння у лікаря-нарколога, сів в службовий автомобіль і почав слідувати в лікарню, були незаконними і є очевидною провокацією.

На переконання суду, залякування водія наслідками його постановки на облік, повідомлення про беззаперечне виявлення в нього слідів наркотичних засобів, за умови вживання будь-яких наркотиків протягом 21 дня до моменту огляду не передбачені чинним законодавством. Таке «залякування» по суті вчинено виключно з метою спонукання водія до відмови від проходження огляду.

З огляду на конкретні обставини зазначеної справи, суд вказав, що є очевидним, що без зазначених протиправних дій працівника патрульної поліції, правопорушення не було б вчинено. тобто мала місце провокація та схиляння водія до відмови від проходження огляду.

У такому випадку поліцейський, отримавши згоду водія на проведення огляду на стан сп`яніння, мав би виконувати вимоги Інструкції про порядок огляду. А саме повинен був доставити водія до закладу охорони здоров`я, а не переконувати його відмовитись від огляду, лякаючи негативними наслідками.

За наслідками розгляду справи суд визнав водія не винним та закрив провадження у справі (Постанова від 09.08.2021 у справі №752/13329/21).

P.S: Фактично водія врятувало лише те, що інспектор надав до суду “зайві” відеозаписи. Тобто надав повну відеофіксацію. Якби інспектор надав до суду лише частину відеозапису, на якому водій відмовився від огляду, то шанси на виграш справу були б не значні.