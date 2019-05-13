Загрязненные номерные знаки являются основанием для остановки автомобиля полицией и наложения штрафа.

Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров.

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Если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 170 грн. Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит либо штраф в размере 255 грн. либо общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с оплатным изъятием транспортного средства.

Даже если на номерных знаках не читается хотя бы один символ, есть вероятность наложения штрафа.

Однако основанием для наложения штрафа может быть только сделанная инспектором фото-, видеофиксация номерных знаков на расстоянии 20 метров, на которой не будет видно номерных знаков. Без этого инспектор не имеет права наложить штраф.