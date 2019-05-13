Места, в которых запрещено выполнять разворот, четко указаны в Правилах дорожного движения. Однако юристы "Дорожного адвоката" решили напомнить о них водителям.

Правилами дорожного движения предусмотрено, что разворот запрещается:

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1) на железнодорожных переездах;

2) на мостах, эстакадах и под ними;

3) в туннелях;

4) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

5) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон.

Нарушение этих требований является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

Если же эти нарушения повлекли повреждение транспортных средств, дорожных сооружений или другого имущества, то за такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 340 грн. или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

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