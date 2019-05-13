Місця, у яких заборонено виконувати розворот, чітко вказані у Правилах дорожнього руху. Проте юристи "Дорожнього адвокату" вирішили нагадати про них водіям.

Правилами дорожнього руху передбачено, що розворот забороняється:

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1) на залізничних переїздах;

2) на мостах, естакадах і під ними;

3) у тунелях;

4) за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;

5) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків.

Порушення цих вимог є адміністративним правопорушенням, за який передбачена адміністративна відповідальність.

Якщо ж ці порушення спричинили пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи іншого майна, то за такі дії передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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