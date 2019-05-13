Місця, у яких заборонено виконувати розворот, чітко вказані у Правилах дорожнього руху. Проте юристи "Дорожнього адвокату" вирішили нагадати про них водіям.
Правилами дорожнього руху передбачено, що розворот забороняється:
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1) на залізничних переїздах;
2) на мостах, естакадах і під ними;
3) у тунелях;
4) за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;
5) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків.
Порушення цих вимог є адміністративним правопорушенням, за який передбачена адміністративна відповідальність.
Якщо ж ці порушення спричинили пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи іншого майна, то за такі дії передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
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