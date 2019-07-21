Помощь до приезда скорой помощи может сохранить пострадавшему жизнь.

Часто пострадавшие в ДТП нуждаются в немедленной медицинской помощи – ее критически важно оказать еще до приезда “скорой”. Но от спасения пострадавшего свидетелей или прохожих может останавливать страх сделать что-то неправильно или неумение оказывать первую медицинскую помощь.

Вместе с Patriot Defence / Захист Патріотів делимся базовыми советами, которые помогут спасти пострадавших в ДТП. Но важно понимать, что действительно научиться оказывать домедицинскую помощь, можно только на практике. Необходимые навыки и знания дают на курсах первой медицинской помощи. http://bit.ly/2Lxs0vc

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Несколько важных напоминаний:

В каждом авто должна быть аптечка. Но она полезна не самим фактом своего существования, а содержанием, которым надо уметь пользоваться.

Прежде, чем оказывать помощь, нужно убедиться, что место аварии является безопасным. При необходимости необходимо остановить или ограничить движение транспорта. Место ДТП — обозначить светоотражающих устройств. По возможности выключите двигатель автомобиля, который является участником ДТП и подложите что-нибудь под колеса, чтобы авто не двигалось.

Предоставляя домедицинскую помощь, стоит использовать нитриловые перчатки, чтобы обезопасить себя от патогенов, которые могут содержаться в жидкостях пострадавшего.

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Как помочь пострадавшим в ДТП

Сразу вызовите экстренную медицинскую помощь, полицию и спасателей. Вызов скорой нельзя откладывать, если в аварии есть пострадавшие.

Самое важное, что нужно сделать – остановить массивные кровотечения. Воспользуйтесь турникетом и бинтами из автомобильной аптечки. Когда речь идет о домедицинскую помощь, нужно различать критическую и некритическую кровотечения.

Критическим является кровотечение, при котором из тела выходит большое количество крови, а пятно быстро растет. Если кровь идет из конечности пострадавшего – используйте турникет. Если можно точно определить место кровотечения, наложить турникет на 5 см выше места ранения (но не на сустав). Если нельзя, накладывайте турникет на конечность максимально высоко (ближе к туловищу). Если кровотечение нельзя остановить турникетом – зажмите место ранения бинтами.

Если пятна крови невелики и растут медленно, такое кровотечение является некритичным. Работать с ним стоит уже после того, как убедитесь, что нет других травм, угрожающих жизни пострадавшего. Для такого кровотечения нужна давящая бинтовая повязка.

Помните, что контактировать с кровью пострадавшего стоит лишь в перчатках.

Необходимо проверить, дышит ли пострадавший, и как именно. Не дыша, человек может прожить не более 5-7 минут. Без кислорода пострадавший может не дожить до приезда скорой. Чтобы проверить, дышит ли человек, попробуйте поговорить. Если пострадавший с вами разговаривает – его дыхательным путям сейчас ничего не угрожает. Но если пострадавший без сознания — его дыхание может быть под угрозой.

Если пострадавший дышит, и его жизни ничего не угрожает, не пытайтесь достать его из авто. Дождитесь медиков и спасателей. Пострадавшие в ДТП могут иметь травмы позвоночника, поэтому может существовать угроза повреждения спинного мозга и, как следствие, ухудшению состояния и даже смерти из-за остановки дыхания. Поэтому любые передвижения пострадавших должны быть оправданными.

Необходимо проверить, нет ли в ротовой полости посторонних предметов или жидкостей. Но ни в коем случае нельзя доставать их руками. Воспользуйтесь неострыми предметами, что есть рядом. Руками можно попробовать открыть дыхательные пути бессознательного пострадавшего. Лучший метод – выдвижение челюсти. Лишние движения шеи могут нанести вред, если пострадавший получил травму шейного отдела позвоночника.

Нельзя подкладывать вещи под голову пострадавшего – это может мешать дыханию.

Если дыхательные пути открыты, необходимо убедиться, движется ли грудная клетка пострадавшего. Дыхание также можно попробовать услышать – для этого поднесите ухо ко рту пострадавшего. Если пострадавший дышит, продолжайте наблюдать за его состоянием и работать с другими повреждениями. Если же дыхание отсутствует – начинайте сердечно-легочную реанимацию. Для этого понадобится клапан-маска из автомобильной аптечки.

Предоставлять домедицинскую помощь и следить за состоянием пострадавшего необходимо до приезда “скорой”. Передайте медикам подробную информацию о том, какую именно помощь вы оказывали и что происходило с пострадавшим.



Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и не садитесь за руль навеселе. Больше советов, которые сохранят жизнь: http://bit.ly/2O74XJO



Возите с собой аптечку и найдите время, чтобы пройти курсы первой помощи. Однажды эти навыки могут спасти кому-то жизнь.

Напомним, в каких авто роковые аварии случаются чаще.