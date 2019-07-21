Допомога до приїду швидкої допомоги може зберегти постраждалому життя.

Часто постраждалі в ДТП потребують негайної медичної допомоги — її критично надати ще до приїзду “швидкої”. Але від порятунку постраждалого свідків або перехожих може зупиняти страх зробити щось неправильно або невміння надавати першу медичну допомогу.



Разом із Patriot Defence / Захист Патріотів ділимось базовими порадами, які допоможуть врятувати постраждалих у ДТП. Але важливо розуміти, що дійсно навчитися надавати домедичну допомогу, можна лише на практиці. Необхідні навички та знання дають на курсах першої медичної допомоги. http://bit.ly/2Lxs0vc

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Кілька важливих нагадувань:

У кожному авто має бути аптечка. Але вона корисна не самим фактом свого існування, а вмістом, яким треба вміти користуватися.

Перш, ніж надавати допомогу, потрібно переконатися, що місце аварії є безпечним. За потреби необхідно зупинити або обмежити рух транспорту. Місце ДТП — позначити світловідбиваючих пристроїв. За можливості вимкніть двигун автомобіля, що є учасником ДТП та підкладіть щось під колеса, аби авто не рухалось.

Надаючи домедичну допомогу, варто використовувати нітрилові рукавички, щоб убезпечити себе від патогенів, що можуть міститися в рідинах постраждалого.

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Як допомогти постраждалим у ДТП

Відразу викличте екстрену медичну допомогу, поліцію та рятувальників. Виклик швидкої не можна відкладати, якщо в аварії є постраждалі.

Найважливіше, що потрібно зробити — зупинити масивні кровотечі. Скористайтеся турнікетом та бинтами з автомобільної аптечки. Коли йдеться про домедичну допомогу, потрібно розрізняти критичну та некритичну кровотечі.

Критичною є кровотеча, за якої із тіла виходить велика кількість крові, а пляма швидко зростає. Якщо кров іде з кінцівки постраждалого — використовуйте турнікет. Якщо можна точно визначити місце кровотечі, накладіть турнікет на 5 см вище місця поранення (але не на суглоб). Якщо не можна, накладайте турнікет на кінцівку максимально високо (ближче до тулуба). Якщо кровотечу не можна зупинити турнікетом — тисніть на місце поранення бинтами.

Якщо плями крові невеликі та зростають повільно, така кровотеча є некритичною. Працювати з нею варто вже після того, як переконаєтесь, що немає інших травм, які загрожують життю постраждалого. Для такої кровотечі потрібна тиснуча бинтова пов’язка.

Пам’ятайте, що контактувати з кров’ю постраждалого варто лише в рукавичках.

Необхідно перевірити, чи дихає постраждалий, та як саме. Не дихаючи, людина може прожити не більше 5–7 хвилин. Без кисню постраждалий може не дожити до приїзду швидкої. Аби перевірити, чи людина дихає, спробуйте поговорити. Якщо постраждалий із вами розмовляє — його дихальним шляхам наразі нічого не загрожує. Але якщо постраждалий без свідомості — його дихання може бути під загрозою.

Якщо постраждалий дихає, і його життю нічого не загрожує, не намагайтеся дістати його з авто. Дочекайтеся медиків та рятувальників. Постраждалі в ДТП можуть мати травми хребта, тож може існувати загроза ушкодження спинного мозку і, як наслідок, погіршення стану та, навіть, смерті через зупинку дихання. Тому будь-які пересування постраждалих мають бути виправданими.

Необхідно перевірити, чи немає в ротовій порожнині сторонніх предметів або рідин. Але в жодному разі не можна діставати їх руками. Скористайтеся негострими предметами, що є поруч. Руками можна спробувати відкрити дихальні шляхи непритомного постраждалого. Найкращий метод — висування щелепи. Зайві рухи шиї можуть завдати шкоди, якщо постраждалий отримав травму шийного відділу хребта.

Не можна підкладати речі під голову постраждалого — це може заважати диханню.

Якщо дихальні шляхи відкриті, необхідно переконатися, чи рухається грудна клітка постраждалого. Дихання також можна спробувати почути — для цього піднесіть вухо до рота постраждалого. Якщо постраждалий дихає, продовжуйте спостерігати за його станом та працювати з іншими ушкодженнями. Якщо ж дихання відсутнє — починайте серцево-легеневу реанімацію. Для цього знадобиться клапан-маска з автомобільної аптечки.

Надавати домедичну допомогу та стежити за станом постраждалого необхідно до приїзду “швидкої”. Передайте медикам детальну інформацію про те, яку саме допомогу ви надавали та що відбувалося з постраждалим.



Будьте уважними на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху та не сідайте за кермо напідпитку. Більше порад, які збережуть життя: http://bit.ly/2O74XJO



Возіть із собою аптечку та знайдіть час, аби пройти курси першої допомоги. Одного дня ці навички можуть врятувати комусь життя.

Нагадаємо, в яких авто фатальні аварії трапляються частіше.