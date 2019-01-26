Коли ми бачимо відчайдушно буксуючий в снігу автомобіль, як допомогти йому – перша думка, яка виникає у багатьох з нас. Думка правильна, тому що при неправильних діях застряглих машин може виявитися вже дві...

Відчайдушно буксуючий в снігу автомобіль – картина досить типова для зимових умов, і на жаль, досить часто ми можемо зробити висновок, що його водій діє неправильно. Чи втручатися в ситуацію, пропонувати допомогу – питання багато в чому приватне. Але є ситуації, коли проїхати (або пройти) повз буде просто не по-людськи: наприклад, на пустій заміській дорозі, безлюдній вулиці в місті, при наявності дітей в салоні застряглого авто. Але чи завжди сам помічник знає, що потрібно робити?

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Як правильно допомагати

Найпростіше, якщо ваша допомога обійдеться всього лише порадою: підкажіть драйверу, що немає сенсу невтомно давити на газ, якщо колеса крутяться на одному місці. Але якщо вже ви вирішили допомогти, то за необхідності не відмовляйтеся і від фізичної участі.

Якщо при буксуючих колесах довго тиснути на акселератор, машина зариється так, що допомогти водієві зможе тільки тракторист.

Розкажіть, як застосувати розкачку, або вкажіть на бруствери снігу, які потрібно прибрати з-під коліс машини. Перед усіма чотирма колесами має бути хоча б по півметра чистого простору.

Якщо причина буксування – слизька поверхня під колесами, буває досить просто підштовхнути буксуючу машину, щоб вона зрушила з відполірованого шинами місця. Часто для цього вистачає сил однієї людини.

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Коли машина лягає “на живіт”, найнадійніше – видалити сніг з-під неї, щоб колеса знову надійно обперлися на грунт. Це не найпростіша операція, оскільки потрібна лопата або відповідна палиця (гілка), час і фізична готовність простояти з чверть години на колінах.

Якщо безтолковим буксуванням водій ще не вигріб весь сніг (грунт) з-під коліс, можна спробувати одночасно з включенням першої (задньої) передачі підштовхнути автомобіль руками. Або застосувати буксирування іншою машиною, але…

Якщо машина з низьким кліренсом лежить днищем на снігу або болоті, підштовхування навряд чи допоможе – потрібна лопата або щось подібне.

Найскладніше – застосовувати для звільнення зі снігового полону буксирування. Якщо у вас не повнопривідний автомобіль і немає джиперського досвіду, з великою часткою вірогідності скажімо, що єдиним результатом подібних вправ будуть порваний трос, подряпані бампери і спалене зчеплення. Як правильно зробити це, знають професіонали офф-роуду: вони застосовують інерцію машини-тягача, набираючи невеликий розгін при “висмикуванні” потерпілого. Але для цього потрібен спеціальний еластичний трос – динамічна, або ривкова стропа, оскільки звичайний текстильний трос майже напевно обірветься.

Витягати засівшу в снігу, піску або болоті машину краще за допомогою еластичної динамічної стропи. Звичайний трос тут навряд чи допоможе.

Майте на увазі: буксуючий автомобіль може рухатися не тільки вперед-назад, але і в сторони. Тому в ході “рятувальної операції” остерігайтеся, щоб автомобіль, який може зміщуватись в бік, не придавив когось із людей до сусідньої машини, будівлі, дерева, стовпа.

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Побачивши застряглий автомобіль і перейнявшись, як допомогти йому вибратися, спочатку прикиньте, чому так сталося. Можливо, проблема в майстерності водія – і тоді всі ваші подальші дії потрібно буде здійснювати, виходячи з цієї обставини. Також майте на увазі: чим менш досвідчений водій у потерпаючої машини, тим більша ймовірність, що під час борсання в снігу або болоті він ненавмисно пошкодить свою і вашу машини. Так що будьте обережні і залишайте йому і собі побільше простору для маневру.

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