Коли ми бачимо відчайдушно буксуючий в снігу автомобіль, як допомогти йому – перша думка, яка виникає у багатьох з нас. Думка правильна, тому що при неправильних діях застряглих машин може виявитися вже дві...
Відчайдушно буксуючий в снігу автомобіль – картина досить типова для зимових умов, і на жаль, досить часто ми можемо зробити висновок, що його водій діє неправильно. Чи втручатися в ситуацію, пропонувати допомогу – питання багато в чому приватне. Але є ситуації, коли проїхати (або пройти) повз буде просто не по-людськи: наприклад, на пустій заміській дорозі, безлюдній вулиці в місті, при наявності дітей в салоні застряглого авто. Але чи завжди сам помічник знає, що потрібно робити?
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Як правильно допомагати
Найпростіше, якщо ваша допомога обійдеться всього лише порадою: підкажіть драйверу, що немає сенсу невтомно давити на газ, якщо колеса крутяться на одному місці. Але якщо вже ви вирішили допомогти, то за необхідності не відмовляйтеся і від фізичної участі.
Якщо при буксуючих колесах довго тиснути на акселератор, машина зариється так, що допомогти водієві зможе тільки тракторист.
- Розкажіть, як застосувати розкачку, або вкажіть на бруствери снігу, які потрібно прибрати з-під коліс машини. Перед усіма чотирма колесами має бути хоча б по півметра чистого простору.
- Якщо причина буксування – слизька поверхня під колесами, буває досить просто підштовхнути буксуючу машину, щоб вона зрушила з відполірованого шинами місця. Часто для цього вистачає сил однієї людини.
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Коли машина лягає “на живіт”, найнадійніше – видалити сніг з-під неї, щоб колеса знову надійно обперлися на грунт. Це не найпростіша операція, оскільки потрібна лопата або відповідна палиця (гілка), час і фізична готовність простояти з чверть години на колінах.
Якщо безтолковим буксуванням водій ще не вигріб весь сніг (грунт) з-під коліс, можна спробувати одночасно з включенням першої (задньої) передачі підштовхнути автомобіль руками. Або застосувати буксирування іншою машиною, але…
Якщо машина з низьким кліренсом лежить днищем на снігу або болоті, підштовхування навряд чи допоможе – потрібна лопата або щось подібне.
- Найскладніше – застосовувати для звільнення зі снігового полону буксирування. Якщо у вас не повнопривідний автомобіль і немає джиперського досвіду, з великою часткою вірогідності скажімо, що єдиним результатом подібних вправ будуть порваний трос, подряпані бампери і спалене зчеплення. Як правильно зробити це, знають професіонали офф-роуду: вони застосовують інерцію машини-тягача, набираючи невеликий розгін при “висмикуванні” потерпілого. Але для цього потрібен спеціальний еластичний трос – динамічна, або ривкова стропа, оскільки звичайний текстильний трос майже напевно обірветься.
Витягати засівшу в снігу, піску або болоті машину краще за допомогою еластичної динамічної стропи. Звичайний трос тут навряд чи допоможе.
Майте на увазі: буксуючий автомобіль може рухатися не тільки вперед-назад, але і в сторони. Тому в ході “рятувальної операції” остерігайтеся, щоб автомобіль, який може зміщуватись в бік, не придавив когось із людей до сусідньої машини, будівлі, дерева, стовпа.
Рекомендація Авто24
Побачивши застряглий автомобіль і перейнявшись, як допомогти йому вибратися, спочатку прикиньте, чому так сталося. Можливо, проблема в майстерності водія – і тоді всі ваші подальші дії потрібно буде здійснювати, виходячи з цієї обставини. Також майте на увазі: чим менш досвідчений водій у потерпаючої машини, тим більша ймовірність, що під час борсання в снігу або болоті він ненавмисно пошкодить свою і вашу машини. Так що будьте обережні і залишайте йому і собі побільше простору для маневру.
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