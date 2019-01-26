Когда мы видим отчаянно буксующую в снегу машину, как помочь ему – первая мысль, которая возникает у многих из нас. Мысль правильная, потому что при неправильных действиях застрявших машин может оказаться уже две…

Отчаянно буксующий в снегу автомобиль – картина довольно типичная для зимних условий, и увы, довольно часто мы можем сделать вывод, что его водитель действует неправильно. Вмешиваться ли в ситуацию, предлагать ли помощь – вопрос во многом частный. Но есть ситуации, когда проехать (или пройти) мимо будет просто не по-человечески: например, на пустынной загородной дороге, неоживленной улице в городе, при наличии детей в салоне застрявшего авто. Но всегда ли сам помощник знает, что нужно делать?

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Как правильно помогать

Проще всего, если ваша помощь обойдется всего лишь советом: подскажите драйверу, что нет смысла без устали завить на газ, если колеса крутятся на одном месте. Но если уж вы решили помочь, то при необходимости не отказывайтесь и от физического участия.

Если при забуксовавших колесах долго и безсмыслено давить на акселератор, машина зароется так, что помочь водителю сможет только тракторист.

Расскажите, как применить раскачку, или может быть, укажите на брустверы снега, которые нужно убрать из-под колес машины. Перед всеми четырьмя колесами должно быть хотя бы по полметра чистого пространства.

Если причина буксования – скользкая поверхность под колесами, бывает достаточно просто подтолкнуть буксующую машину, чтобы она сдвинулась с отполированного шинами места. Часто для этого хватает сил одного человека.

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Когда машина ложится «на живот», самое надежное – удалить снег из-под нее, чтобы колеса снова надежно оперлись на грунт. Это не самая простая операция, поскольку нужна лопата или подходящая палка (ветка), время и физическая готовность простоять с четверть часа на коленях. Если безтолковым буксованием водитель еще не выгреб весь снег (грунт) из-под колес, можно попробовать одновременно с включением первой (задней) передачи подтолкнуть автомобиль руками. Или применить буксировку другой машиной, но…

Если машина с низким дорожным просветом лежит днищем на снегу или грязи, подталкивание вряд ли поможет – нужна лопата или нечто подобное.

Самое сложное – применять для освобождения из снежного плена буксировку. Если у вас не полноприводный автомобиль и нет джиперского опыта, с большой долей достоверности скажем, что единственным результатом подобных упражнений будут порванный трос, поцарапанные бамперы и сожженное сцепление. Как правильно сделать это, знают профессионалы офф-роуда: они применяют инерцию машины-тягача, набирая небольшой разгон при «выдергивании» потерпевшего. Но для этого нужен специальный эластичный трос – динамическая, или рывковая стропа, поскольку обычный текстильный трос почти наверняка оборвется.



Вытаскивать засевшую в снегу, песке или грязи машину лучше при помощи эластичной динамической стропы. Обычный трос тут вряд ли поможет.

Имейте в виду: буксующий автомобиль может двигаться не только вперед-назад, но и в стороны. Поэтому в ходе «спасательной операции» остерегайтесь, чтобы смещающийся в бок автомобиль не придавил кого-то из людей к соседней машине, зданию, дереву, столбу.

Рекомендация Авто24

Увидев застрявший автомобиль и озаботившись, как помочь ему выбраться, сначала прикиньте, почему так случилось. Возможно, проблема в мастерстве водителя – и тогда все ваши последующие действия нужно будет осуществлять, исходя из этого обстоятельства. Также имейте в виду: чем менее опытный водитель у терпящей бедствие машины, тем большая вероятность, что во время барахтанья в снегу или грязи он нечаянно повредит свою и вашу машины. Так что будьте осторожны и оставляйте ему и себе побольше пространства для маневра.

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