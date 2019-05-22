Аналітики компанії ISeeCars назвали автівки, у яких гинуть люди при аваріях.
За данними незалежного дослідження iSeeCars, найбільшу небезпеку для життя водія і пасажирів становлять автомобілі субкомпактного класу та спортивні автівки.
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Найбільше катастроф з фатальними наслідками відбувається в малолітражних і спортивних автомобілях – майже вдвічі, порівняно з середнім показником для усіх класів. Такого висновку дійшли експерти iSeeCars.com, проаналізувавши данні смертності для автомобів 2013-2017 модельних років з американської системи звітності Fatality Analysis (FARS), а також додатково ще 25 мільйонів автомобілів тих же років. Було встановлено, що 14 моделей є особливо небезпечними, люди в них гинуть у два рази частіше, ніж в інших.
|Дослідження iSeeCars – автомобілі з найбільшою кількістю фатальних аварій
|Позиція
|Автомобіль
|Фатальних випадків (на мільйон машино-миль)
|1
|Mitsubishi Mirage
|10.2
|2
|Chevrolet Corvette
|9.8
|3
|Honda Fit
|7.7
|4
|Kia Forte
|7.4
|5
|Chevrolet Spark
|7.2
|6
|Subaru BRZ
|6.9
|7
|Nissan 370Z
|6.2
|8
|Nissan Versa
|6.1
|9
|Kia Rio
|5.9
|10
|Dodge Challenger
|5.8
|11
|Chevrolet Camaro
|5.5
|12
|Kia Soul
|5.3
|13
|Hyundai Veloster Turbo
|5.2
|14
|Nissan Versa Note
|5.2
|Середній показник для усіх машин
|2.6
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Такий середній показник за класами:
|Показник фатальних аварій за класом
|Клас
|Фатальних випадків (на мільйон машино-миль)
|Субкомпактний
|4.5
|Компактний
|3.8
|Середній для усіх класів
|3.3
|Середньогабаритні
|3.3
|Повнорозмірні
|2.6
Є окрема табличка для кросоверів:
|Показник фатальних аварій у класі SUV
|Rank
|Vehicle
|Fatal Accident Rate (Cars per Billion Vehicle Miles)
|1
|Kia Sportage
|3.8
|2
|Jeep Wrangler
|3.6
|3
|Lincoln MKT
|3.3
|4
|Mitsubishi Outlander Sport
|3.3
|5
|Buick Encore
|3.2
|6
|Mitsubishi Outlander
|3.2
|7
|Subaru Forester
|3.2
|8
|Nissan Rogue
|2.9
|9
|Honda CR-V
|2.7
|10
|Chevrolet Equinox
|2.5
|Середній показник класу SUV
|1.7
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