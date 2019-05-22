Аналітики компанії ISeeCars назвали автівки, у яких гинуть люди при аваріях.

За данними незалежного дослідження iSeeCars, найбільшу небезпеку для життя водія і пасажирів становлять автомобілі субкомпактного класу та спортивні автівки.

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Найбільше катастроф з фатальними наслідками відбувається в малолітражних і спортивних автомобілях – майже вдвічі, порівняно з середнім показником для усіх класів. Такого висновку дійшли експерти iSeeCars.com, проаналізувавши данні смертності для автомобів 2013-2017 модельних років з американської системи звітності Fatality Analysis (FARS), а також додатково ще 25 мільйонів автомобілів тих же років. Було встановлено, що 14 моделей є особливо небезпечними, люди в них гинуть у два рази частіше, ніж в інших.

Дослідження iSeeCars – автомобілі з найбільшою кількістю фатальних аварій Позиція Автомобіль Фатальних випадків (на мільйон машино-миль) 1 Mitsubishi Mirage 10.2 2 Chevrolet Corvette 9.8 3 Honda Fit 7.7 4 Kia Forte 7.4 5 Chevrolet Spark 7.2 6 Subaru BRZ 6.9 7 Nissan 370Z 6.2 8 Nissan Versa 6.1 9 Kia Rio 5.9 10 Dodge Challenger 5.8 11 Chevrolet Camaro 5.5 12 Kia Soul 5.3 13 Hyundai Veloster Turbo 5.2 14 Nissan Versa Note 5.2 Середній показник для усіх машин 2.6

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Такий середній показник за класами:

Показник фатальних аварій за класом Клас Фатальних випадків (на мільйон машино-миль) Субкомпактний 4.5 Компактний 3.8 Середній для усіх класів 3.3 Середньогабаритні 3.3 Повнорозмірні 2.6

Є окрема табличка для кросоверів:

Показник фатальних аварій у класі SUV Rank Vehicle Fatal Accident Rate (Cars per Billion Vehicle Miles) 1 Kia Sportage 3.8 2 Jeep Wrangler 3.6 3 Lincoln MKT 3.3 4 Mitsubishi Outlander Sport 3.3 5 Buick Encore 3.2 6 Mitsubishi Outlander 3.2 7 Subaru Forester 3.2 8 Nissan Rogue 2.9 9 Honda CR-V 2.7 10 Chevrolet Equinox 2.5 Середній показник класу SUV 1.7

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