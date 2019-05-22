Аналитики компании ISeeCars назвали машины, в которых гибнут люди при авариях.

По данным независимого исследования iSeeCars, наибольшую опасность для жизни водителя и пассажиров составляют автомобили субкомпактного класса и спортивные машины.

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Больше всего катастроф с фатальными последствиями происходит в малолитражных и спортивных автомобилях – почти вдвое по сравнению со средним показателем для всех классов. К такому выводу пришли эксперты iSeeCars.com, проанализировав данные смертности для автомобилям 2013-2017 модельных годов из американской системы отчетности Fatality Analysis (FARS), а также дополнительно еще 25 миллионов автомобилей тех же лет. Было установлено, что 14 моделей являются особо опасными, люди в них гибнут в два раза чаще, чем в других.

Исследование iSeeCars – автомобили с наибольшим количеством фатальных аварий Позиция Автомобиль Фатальных случаев (на миллион машино-миль) 1 Mitsubishi Mirage 10.2 2 Chevrolet Corvette 9.8 3 Honda Fit 7.7 4 Kia Forte 7.4 5 Chevrolet Spark 7.2 6 Subaru BRZ 6.9 7 Nissan 370Z 6.2 8 Nissan Versa 6.1 9 Kia Rio 5.9 10 Dodge Challenger 5.8 11 Chevrolet Camaro 5.5 12 Kia Soul 5.3 13 Hyundai Veloster Turbo 5.2 14 Nissan Versa Note 5.2 Средний показатель для всех машин 2.6

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Такой средний показатель по классам:

Показатель фатальных аварий по классу Класс Фатальных случаев (на миллион машино-миль) Субкомпактный 4.5 Компактный 3.8 Средний для всех классов 3.3 Среднегабаритные 3.3 Полноразмерные 2.6

Есть отдельная табличка для кроссоверов:

Показатель фатальных аварий в классе SUV Rank Vehicle Fatal Accident Rate (Cars per Billion Vehicle Miles) 1 Kia Sportage 3.8 2 Jeep Wrangler 3.6 3 Lincoln MKT 3.3 4 Mitsubishi Outlander Sport 3.3 5 Buick Encore 3.2 6 Mitsubishi Outlander 3.2 7 Subaru Forester 3.2 8 Nissan Rogue 2.9 9 Honda CR-V 2.7 10 Chevrolet Equinox 2.5 Средний показатель класса SUV 1.7

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