Аналитики компании ISeeCars назвали машины, в которых гибнут люди при авариях.
По данным независимого исследования iSeeCars, наибольшую опасность для жизни водителя и пассажиров составляют автомобили субкомпактного класса и спортивные машины.
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Больше всего катастроф с фатальными последствиями происходит в малолитражных и спортивных автомобилях – почти вдвое по сравнению со средним показателем для всех классов. К такому выводу пришли эксперты iSeeCars.com, проанализировав данные смертности для автомобилям 2013-2017 модельных годов из американской системы отчетности Fatality Analysis (FARS), а также дополнительно еще 25 миллионов автомобилей тех же лет. Было установлено, что 14 моделей являются особо опасными, люди в них гибнут в два раза чаще, чем в других.
|Исследование iSeeCars – автомобили с наибольшим количеством фатальных аварий
|Позиция
|Автомобиль
|Фатальных случаев (на миллион машино-миль)
|1
|Mitsubishi Mirage
|10.2
|2
|Chevrolet Corvette
|9.8
|3
|Honda Fit
|7.7
|4
|Kia Forte
|7.4
|5
|Chevrolet Spark
|7.2
|6
|Subaru BRZ
|6.9
|7
|Nissan 370Z
|6.2
|8
|Nissan Versa
|6.1
|9
|Kia Rio
|5.9
|10
|Dodge Challenger
|5.8
|11
|Chevrolet Camaro
|5.5
|12
|Kia Soul
|5.3
|13
|Hyundai Veloster Turbo
|5.2
|14
|Nissan Versa Note
|5.2
|Средний показатель для всех машин
|2.6
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Такой средний показатель по классам:
|Показатель фатальных аварий по классу
|Класс
|Фатальных случаев (на миллион машино-миль)
|Субкомпактный
|4.5
|Компактный
|3.8
|Средний для всех классов
|3.3
|Среднегабаритные
|3.3
|Полноразмерные
|2.6
Есть отдельная табличка для кроссоверов:
|Показатель фатальных аварий в классе SUV
|Rank
|Vehicle
|Fatal Accident Rate (Cars per Billion Vehicle Miles)
|1
|Kia Sportage
|3.8
|2
|Jeep Wrangler
|3.6
|3
|Lincoln MKT
|3.3
|4
|Mitsubishi Outlander Sport
|3.3
|5
|Buick Encore
|3.2
|6
|Mitsubishi Outlander
|3.2
|7
|Subaru Forester
|3.2
|8
|Nissan Rogue
|2.9
|9
|Honda CR-V
|2.7
|10
|Chevrolet Equinox
|2.5
|Средний показатель класса SUV
|1.7
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