Автопроизводители во всем мире переквалифицируют свои мощности для производства медицинского оборудования. Например, итальянская компания Lamborghini запустила производство медицинских масок и защитных экранов.

Для этого отдел, который занимался производством интерьеров машин, будет выпускать почти тысячу масок в день, а отдел исследований будет производить по 200 защитных экранов.

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В Lamborghini отметили, что средства медицинской защиты будут предоставляться больнице Болоньи, врачи которой борются с пандемией COVID-19 в сотрудничестве с университетом Болоньи.

Компания планирует производить 1000 масок и 200 защитных экранов в день. Италия на 3 месте по количеству больных коронавирусом после США и Испании, и на 2 месте по количеству смертей. По состоянию на 17 апреля, 22 745 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Производство масок и защитных экранов на заводе Lamborghini / Фото lamborghini.com

Также компания Mercedes-Benz выпустила аппараты искусственного дыхания, которые созданы в сотрудничестве с Лондонским университетом. 100 таких аппаратов будут использовать для исследований в местном госпитале, и позже отправят в больницы.



На заводе Mercedes-Benz изготавливают аппараты ИВЛ / Фото formula1.com

Компания Tesla в Америке объявила о том, что запустит производство аппаратов искусственного дыхания на отдельной линии, и собирается передать их в первую очередь больницам Нью-Йорка.

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