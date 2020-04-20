Автовиробники в усьому світі перекваліфіковують свої потужності для виробництва медичного обладнання. Наприклад, італійська компанія Lamborghini запустила виробництво медичних масок та захисних екранів.

Для цього відділ, який займався виробництвом інтер'єрів машин, випускатиме майже тисячу масок на день, а відділ досліджень вироблятиме 200 захисних екранів.

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В Lamborghini зазначили, що засоби медичного захисту надаватимуться лікарні Болоньї, лікарі якої борються з пандемією COVID-19 у співпраці з університетом Болоньї.

Компанія планує виробляти 1000 масок і 200 захисних екранів на день. Наразі Італія – на 3 місці за кількістю хворих на коронавірус після США та Іспанії, та на 2 місці за кількістю смертей. Станом на 17 квітня, померло 22 745 людей від ускладнень, спричинених хворобою.

Виробництво масок і захисник екранів на заводі Lamborghini / Фото lamborghini.com

Також компанія Mercedes-Benz випустила апарати штучного дихання, які створені у співпраці з Лондонським університетом. 100 таких апаратів використовуватимуть для досліджень в місцевому госпіталі, і пізніше відправлять до лікарень.



На заводі Mercedes-Benz виготовляють апарати ШВЛ / Фото formula1.com

Компанія Tesla в Америці оголосила про те, що запустить виробництво апаратів штучного дихання на окремій лінії, які збирається першочергово передати лікарням Нью-Йорка.

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