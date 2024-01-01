Как приобрести топливо на WOG со скидкой 10 гривен на литре

Владелец малого или среднего бизнеса сможет получать выгодные предложения и скидки с картой Visa Business GO от ПриватБанк. Уже сейчас размер скидки достигает 10 гривен на литре топлива.

Для того, чтобы получить такую скидку или другие выгодные предложения на АЗК WOG, предпринимателям следует сделать всего несколько шагов.

Во-первых, оформить виртуальную карту оформить виртуальную карту Visa Business GO, это возможно сделать в своем текущем счете в “Приват24 для бизнеса”. Если счета в “Привате” нет, придется его открыть. Для этого предпринимателю не нужно закрывать счет в своем банке, законодательство позволяет пользоваться счетами в нескольких банках.

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Во-вторых, рассчитываться за топливо на АЗК WOG следует именно с этого счета. Причем доступны как собственные, так и кредитные средства. Именно сейчас, до конца года, в случае оплаты картой Visa Business GO в сети АЗК WOG клиент получит скидку на каждый литр качественного топлива в размере 10 грн/л на бензин и дизель и 5 грн/л на газ.

Предложение действует до 31 декабря, но и в новом году карта Visa Business GO будет дарить своим клиентам новые выгоды и интересные предложения.

Кстати, карточку Visa Business GO от ПриватБанк можно использовать не только для расчета за топливо. Она может быть как корпоративная или “Ключ к счету”, для ежедневных расчетов предприятия и ФЛП, в том числе закупки товара, представительских расходов, на командировки по Украине и за границу, хозяйственных нужд и многое другое.