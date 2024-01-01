Як придбати пальне на WOG зі знижкою 10 гривень на літрі

Власник малого або середнього бізнесу зможе отримувати вигідні пропозиції та знижки з карткою Visa Business GO від ПриватБанк. Вже зараз розмір знижки сягає 10 гри на літрі пального.

Для того, щоб отримати таку знижку або інші вигідні пропозиції на АЗК WOG, підприємцям слід зробити всього кілька кроків.

По-перше, оформити віртуальну картку Visa Business GO, це можливо зробити у своєму поточному рахунку в “Приват24 для бізнесу”. Якщо рахунку в “Приваті” немає, доведеться його відкрити. Для цього підприємцю не потрібно закривати рахунок у своєму банку, законодавство дозволяє користуватись рахунками у кількох банках.

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По-друге, розраховуватись за пальне на АЗК WOG слід саме з цього рахунку. Причому доступні як власні, так і кредитні кошти. Саме зараз, до кінця року, у разі оплати карткою Visa Business GO в мережі АЗК WOG клієнт отримає знижку на кожен літр якісного пального у розмірі 10 грн/л на бензин і дизель та 5 грн/л на газ.

Пропозиція діє до 31 грудня, але й в новому році картка Visa Business GO буде дарувати своїм клієнтам нові вигоди та цікаві пропозиції.

До речі, картку Visa Business GO від ПриватБанк можна використовувати не лише для розрахунку за пальне. Вона може бути як корпоративна або “Ключ до рахунку”, для щоденних розрахунків підприємства та ФОП, в тому числі закупівлі товару, представницьких витрат, на відрядження по Україні та за кордон, господарських потреб та багато іншого.