ЗАВЖДИКАВА без кофеїну вже доступна на 112 АЗК WOG 

Понад 10 років тому WOG одним із перших почав розвивати нову культуру споживання якісної кави. Впродовж усіх років компанія дотримується цієї стратегії, пропонуючи клієнтам як нові напої, так і можливість обирати зерно для їх приготування.

До речі чим відрізняються різні види пального на АЗК WOG

Вінницька, Житомирська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Чернівецька, Сумська та Харківська області – така географія АЗК WOG, де сьогодні гості мережі можуть замовити ЗАВЖДИКАВУ.

«WOG CAFE при наших АЗК є чи не найбільшою монобрендовою мережею кав`ярень, де можна замовити улюблені кавові напої без кофеїну. Окрім того, ми дотримуємося принципів відповідального споживання кави: лише гості вирішують, коли їм пити традиційну найкавовішу, а коли – каву без кофеїну. Щобільше, незалежно від обраного зерна, вартість напою залишатиметься незмінною», - зазначає Ірина Соколовська, директор дирекції громадського харчування та Інтерсіті.

“На початку 2023 року WOG запустив проєкт “ЗАВЖДИКАВА”, запропонувавши своїм гостям каву без кофеїну. Ми почали з пілоту на 26 АЗК Київщини. Наші гості оцінили новинку, тож географія проєкту поступово розширювалася, й сьогодні скуштувати улюблені кавові напої, приготовані на зерні без кофеїну, можна вже на понад 100 АЗК у більшій частині України. Та на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі “ЗАВЖДИКАВА” буде охоплювати ще один сегмент”, - анонсував Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

До речі, кавові зерна для її приготування традиційно постачає надійна, перевірена багатьма роками співпраці, німецька компанія J.J. Darboven. Тож якщо ще не куштували каву без кофеїну на WOG, час спробувати, аби порівняти її смак та аромат з традиційною кавою.

Вміст кофеїну в зернах становить 0,04 – 0,06 %.