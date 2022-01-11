Процесс голосования займет несколько минут.

Выборы лучшего автомобиля года проходят во многих странах мира, однако в большинстве из них вердикт отдают ограниченный круг экспертов. В Украине отдать свой голос за любимый автомобиль в акции “Автомобиль года в Украине 2022” может любой пользователь интернета, кто зарегистрируется по номеру телефона и проголосует за понравившийся автомобиль. Причем можно проголосовать только за два автомобиля в главных номинациях "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022", так и за несколько – в классах.

Проголосовать за Автомобиль года 2022 в Украине

Среди проголосовавших хотя бы в двух главных номинациях разыгрываются цены призы.

По итогам голосования победители получат главные подарки – 50 л высококачественного моторного масла QUARTZ, комплект шин Nokian Tyres, детское автокресло Eternis.

Главный приз – 1000 литров качественного горючего от WOG! Напоминаем, что на голосование нужно потратить всего несколько минут. Оно продлится до 31 января 2022 года.