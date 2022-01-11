Процес голосування займе кілька хвилин.

Вибори кращого автомобіля року проходять в багатьох країнах світу, однак в більшості з них свій вердикт віддають обмежене коло експертів. В Україні віддати свій голос за улюблене авто в акції «Автомобіль року в Україні 2022» може будь-хто з користувачів інтернету, хто зареєструється за номером телефону та проголосує за вподобане авто. Причому можна проголосувати лише за два авто в головних номінаціях "Легковий автомобіль 2022" та "Кросовер/SUV 2022", так і за кілька – в класах.

Проголосувати за Авто року 2022 в Україні

Серед тих, хто проголосував хоча б у двох головних номінаціях, розігруються ціні призи.

За підсумками голосування переможці отримають головні подарунки – 50 л високоякісної моторної оливи QUARTZ, комплект шин Nokian Tyres, дитяче автокрісло Eternis.

Головний приз –1 000 літрів якісного пального від WOG! Нагадуємо, що на голосування треба витратити всього кілька хвилин. Воно триває до 31 січня 2022 року.