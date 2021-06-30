Освидетельствование на состояние наркотического опьянения проводят только в медицинском учреждении.

При этом водителя нельзя признать виновным в наркотическом опьянении только потому, что он физиологически не может сдать анализы. К такому выводу пришел суд.

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За управление в состоянии наркотического опьянения водитель может получить штраф до 51 тыс. грн с лишением права вождения до 10-ти лет. Однако, невозможность водителя сдать анализы мочи в подтверждение или опровержение такого состояния не является основанием для признания его виновным по статье 130 КУоАП.

Как было на месте остановки

Работники полиции остановили автомобиль за нарушение ПДД. Во время общения, работникам полиции показалось, что зрачки глаз водителя не реагируют на свет и дрожат пальцы рук. Водителю предложили пройти осмотр в наркологической больнице. Водитель согласился и проехал с инспекторами в медицинское учреждение.

В медицинском учреждении водитель несколько раз пытался сдать мочу для исследований, однако не смог этого сделать. Он пояснил, что не отказывается сдать для анализа мочу, однако в силу физиологических особенностей не может этого сделать. Другие образцы биологической среды водителю сдать не предлагали.

После нескольких неудачных попыток сдать анализы мочи, врач на основании визуального осмотра выдал заключение, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. В медицинском заключении врач отметил: "Состояние опьянения вследствие употребления каннабиноидов, установлено по результатам внешнего осмотра и выявления клинических признаков наркотического опьянения".

На основании этого заключения, полицейские составили протокол о привлечении к ответственности по статье 130 КУоАП.

Что говорит закон

Согласно п.7 Р.ІІІ Инструкции №1452/735 "проведение лабораторных исследований на определение наркотического средства или психотропного вещества обязательно".

Согласно п.12 Р.ІІІ этой Инструкции "Предметом исследования биологической среды могут быть слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук".

Пунктом 13 Р.ІІІ Инструкции предусмотрено, что "Для исследования биологической среды может использоваться кровь, если у обследуемого лица невозможно взять образцы биологических сред, указанных в пункте 12 настоящего раздела".

Что решил суд

В нарушение предусмотренной процедуры, работниками медицинского учреждения был нарушен порядок освидетельствования на состояние опьянения. А именно, при физиологической невозможности водителем сдать мочу, ему даже не предлагалось предоставить образцы слюны, смывов с поверхности губ, кожного покрова, лица и рук или крови.

Несмотря на это, работники медицинского учреждения подтвердили состояние наркотического опьянения, в то время, когда водитель фактически выполнял все их указания.

В то же время Инструкция указывает на необходимость проведения лабораторных исследований. При этом предметом лабораторного исследования может быть не только моча, но и слюна, смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, а также кровь.

Итак, по мнению суда, в нарушение Инструкции, водителю не была обеспечена возможность проведения полноценного осмотра в медицинском учреждении путем исследований всех возможных образцов биологической среды.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что освидетельствование водителя в медицинском учреждении проведено с нарушением Инструкции. По результатам рассмотрения дела суд признал водителя невиновным и закрыл производство по делу, не притянув его к какой-либо ответственности (решение по делу №755/4998/21).

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