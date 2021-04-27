Водитель несет ответственность не только за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и за отказ от прохождения освидетельствования в соответствии с установленным порядком.

При этом большинство протоколов о привлечении к административной ответственности по статье 130 КУоАП составляется вследствие отказа водителя на месте остановки пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Читайте также: Процедура осмотра на состояние алкогольного опьянения: что нужно знать

В соответствии с ч. 2 ст. 266 КУоАП освидетельствование водителя на состояние опьянения проводится полицейским с использованием специальных технических средств. Однако, на этом этапе, независимо от показаний специальных технических средств, водитель еще не считается виновным. Далее законодатель предоставляет право водителю пройти еще один независимый осмотр.

А именно, согласно ч. 2 ст. 266 КУоАП в случае несогласия водителя на проведение освидетельствования на состояние опьянения полицейским с использованием специальных технических средств или в случае несогласия с его результатами освидетельствование проводится в учреждениях здравоохранения.

При этом, осмотр может проводиться не в любом медицинском учреждении, а в учреждении, которое включено в перечень учреждений здравоохранения, которым предоставляется право проведения такого осмотра. Этот перечень утверждается управлениями здравоохранения местных государственных администраций. Проведение осмотра в других заведениях запрещено законом.

В соответствии с ч. 6 ст. 266 КУоАП направления лица для освидетельствования на состояние опьянения осуществляются в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Согласно п. 8 р. ІІ инструкции №1452/735 форма направления на освидетельствование водителя транспортного средства с целью выявления состояния опьянения приведена в Приложении 1 к настоящей Инструкции.

Следовательно, указанные нормативные акты четко предусматривают, что в случае отказа водителя от осмотра на месте остановки или несогласия водителя с результатами осмотра на месте остановки, работник полиции еще не имеет права составить протокол по статье 130 КУоАП. В таком случае закон возлагает обязанность на работника полиции предложить водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

Кроме этого, прохождение осмотра в медицинском учреждении предлагается не только устно, а путем вручения водителю письменного направления на медицинское освидетельствование в учреждение здравоохранения. В этом письменном направлении должно быть указано конкретное учреждение здравоохранения, которое входит в утвержденный перечень, данные о личности водителя, которого направляют, точное время выдачи направления и тому подобное.

И только в случае, если водитель получил письменное направление и отказывается от проведения медицинского осмотра и в учреждении здравоохранения, только тогда полицейский имеет право составить протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП.