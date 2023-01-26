Очень частая ситуация на дороге – два автомобиля напротив перекрестка равнозначных дорог намерены совершить одновременный поворот налево. Есть два способа это сделать и оба верны для каждого конкретного случая.

Каждый водитель, намеревающийся на перекрестке равнозначных дорог повернуть налево, задумывается над вопросом – как правильно разъехаться со встречным авто, которое также включило поворот налево. Разъехаться по левым бортам или правым? Объехать такой встречный автомобиль вокруг центра перекрестка или проехать налево перед ним.

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Почему же возникает такое мнение? Ведь должно быть четкое правило, а не действовать по собственному усмотрению. А возникает это мнение потому, что данный вопрос не урегулирован правилами дорожного движения. Вернее сказать – полностью проигнорирован.

Поэтому решение по выбору одного из двух вариантов остается за водителями. Водители самостоятельно должны выбрать один из двух вариантов.

При этом во время движения нет времени на длительные размышления, все должно решаться мгновенно. В то же время, ваше решение должно совпадать с решением водителя встречного автомобиля. То есть, здесь главное "договориться" как объезжать центр перекрестка. Не совпадение решений обоих водителей часто приводит к ДТП. Такие ДТП в данной дорожной обстановке являются массовыми.

За водителем возложена лишь обязанность соблюдать требования п.10.1 ПДД «Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения».

Учитывая, что в Украине движение правостороннее, правильным вариантом является объезжать центр перекрестка и разъезжаться левыми бортами. В то же время проще, удобнее и безопаснее разъехаться по правым бортам. Однако не на всех перекрестках это можно сделать. При разъезде по правым бортам на малом перекрестке вы можете оказаться на полосе встречного движения.

При повороте налево траекторию движения на перекрестке нужно строить так, чтобы во время или после поворота не оказаться на полосе встречного движения. Особенно на малых перекрестках. При столкновении на полосе встречного движения будет признан виновным водитель, который будет не на своей полосе движения.

Обычно все происходит следующим образом: на больших перекрестках разъезжаются правыми бортами по центру, на маленьких перекрестках – левыми бортами. Решения не всегда соответствуют ситуации, часто случаются ДТП. Поэтому следует быть внимательным, поскольку любые ошибки или несогласованности между водителями приводят к ДТП.

При выполнении одновременного левого поворота с разъездом по правым бортам особое внимание следует уделять встречным транспортным средствам, которые ожидают позади этого встречного автомобиля и будут ехать прямо или справа. Этим автомобилям нужно отдать предпочтение. Часто именно с этими встречными автомобилями происходит столкновение и виновным признают водителя, который не пропустил такой встречный автомобиль.

Резюме Авто24

Таким образом, на сегодняшний день вопрос разъезда встречных авто на перекрестке равнозначных дорог при взаимном повороте слева правилами не урегулирован. Выбирать вариант объезда возложен на водителей. Любой из обоих вариантов не является нарушением ПДД, поскольку там такие конкретные требования просто не прописаны. При этом водителям возлагается обязанность быть внимательными и осторожными в любых ситуациях, поскольку при создании ДТП виновный водитель будет отвечать за последствия. Вина водителя в ДТП признается исключительно по решению суда.