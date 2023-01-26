Дуже часта ситуація на дорозі – два автомобілі навпроти на перехресті рівнозначних доріг мають намір здійснити одночасний поворот ліворуч. Є два способи це зробити і обидва вірні для кожного конкретного випадку.

Кожен водій, який має намір на перехресті рівнозначних доріг повернути ліворуч, задумується над питанням – як правильно роз’їхатися з зустрічним авто, яке також увімкнуло поворот ліворуч. Роз’їхатись лівими бортами чи правими? Об’їхати такий зустрічний автомобіль навколо центру перехрестя чи проїхати ліворуч перед ним.

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Чому ж виникає така думка? Адже мало б бути чітке правило, а не діяти на власний розсуд. А виникає ця думка тому, що дане питання не врегульовано правилами дорожнього руху. Вірніше сказати – повністю проігнороване.

Тому рішення щодо вибору одного з двох варіантів залишається за водіями. Водії самостійно мають обрати один з двох варіантів:

При цьому під час руху немає часу на тривалі роздуми, все має вирішуватися миттєво. Водночас ваше рішення повинно співпадати з рішенням водія зустрічного автомобіля. Тобто, тут головне “домовитись” однаково об’їжджати центр перехрестя. Не співпадіння рішень обох водіїв часто призводить до ДТП. Такі ДТП у згаданій дорожній обстановці є масовими.

За водієм покладено лише обов’язок дотримуватись вимог п.10.1 ПДР «Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху».

Враховуючи що в Україні рух правосторонній, то правильним варіантом є об’їжджати центр перехрестя та роз’їжджатися лівими бортами. В той самий час простішим, зручнішим та безпечнішим є роз’їхатися правими бортами. Однак не на всіх перехрестях це можна зробити. При роз’їзді правими бортами на малому перехресті ви можете опинитися на смузі зустрічного руху.

При повороті ліворуч траєкторію руху на перехресті потрібно будувати так, щоб під час або після повороту не опинитися на смузі зустрічного руху. Особливо на малих перехрестях. При зіткненні на смузі зустрічного руху буде визнано винним водія, який буде не на своїй смузі руху.

Зазвичай все відбувається наступним чином: на великих перехрестях роз’їжджаються правими бортами щодо центру, на маленьких перехрестях – лівими бортами. Рішення не завжди відповідають ситуації, часто трапляються ДТП. Тому потрібно бути уважним, оскільки будь-які помилки чи неузгодженості між водіями призводять до ДТП.

Під час виконання одночасного лівого повороту з роз’їздом правими бортами, особливу увагу слід приділяти зустрічним транспортним засобам, які очікують позаду цього зустрічного авто і будуть їхати прямо чи праворуч. Цим автомобілям потрібно надати перевагу. Часто саме з цими зустрічними автомобілями відбувається зіткнення і винним визнають водія, який не надав перевагу такому зустрічному авто.

Висновок Авто24

Таким чином, на сьогодні питання роз’їзду зустрічних авто на перехресті рівнозначних доріг при взаємному повороті ліворуч правилами не врегульовано. Обирати варіант об’їзду покладено особисто на водіїв. Будь-який з обох варіантів не є порушенням ПДР, оскільки там таких конкретних вимог просто не прописано. При цьому на водіїв покладається обов’язок бути уважними та обережними в будь-яких ситуаціях, оскільки при створенні ДТП винний водій буде відповідати за наслідки. Вина водія в ДТП визнається виключно за рішенням суду.