Характерные внешние признаки "убитой" машины всем известны. Но бывает так, что как будто явных проблем авто не имеет, но впечатления свежего тоже не производит. Как избежать такого эффекта? Вместе с профессионалами детейлинга "Авто24" делится несколькими секретами доступного автомакияжа.

Опытному автоэксперту иногда даже не надо садиться за руль, чтобы понять, что с машиной что-то не в порядке. Есть определенные, едва заметные признаки того, что машина видела не одну сотню тысяч километров. И все вместе эти отметки времени портят впечатление от автомобиля. Независимо от того, кому должна понравиться машина – самому владельцу или потенциальному покупателю на авторынке – большинство этих нежелательных маркеров можно устранить.

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Затертая краска (лак)

Со временем лакокрасочное покрытие машины получает сетку микроцарапин, которые проявляются на солнце или в свете яркой лампы в виде широкого гало вокруг отражения источника света.

Лакокрасочное покрытие может стать матовым даже на относительно молодой машине. Устранить эти признаки старения можно полировкой

Если вы хотите, чтобы неновый автомобиль имел пристойный вид, его кузов непременно нужно отполировать. Причем необязательно это должна быть так называемая глубокая профессиональная полировка. Большую часть микроцарапин можно устранить воскованием с помощью обычного любительского полироля, потратив на это два – три часа.

Фары и фонари

Пластиковые фары и задние фонари часто имеют склонность к помутнению, а также – к потере естественного цвета: фары желтеют, “стопы” белеют. Не на сто процентов, но очень существенно может помочь полировка пластика абразивными полиролями.

Мутные фары и задние фонари очень портят вид машины, но часто эту проблему можно решить самостоятельно – полировкой

Еще одна нежелательная вещь – разный цвет светового потока фар или фонарей. "Уравнять" свет фар поможет установка двух новых одинаковых лампочек, а разноцветные задние светоблоки иногда можно “вылечить” лишь заменой обоих.

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Обломаны или отсутствуют брызговики

Очень портят вид машины старые пластиковые брызговики со стертыми и обломанными нижними краями. Родные фирменные чаще всего стоят немало, но для возвращения машине опрятного вида бывает достаточно подобрать подходящие фартуки из числа так называемых универсальных. Главное, чтобы все они были одинаковые и стояли на машине ровно.

Колпаки колес

Даже если колпаки на колесах новые, они могут усиливать негативное восприятие машины. Такое случается, если дизайн случайный, далекий от заводской стилистики данной модели авто. Лучший выход – найти на разборках комплект родных деталей. Как вариант – по образцу родных подобрать недорогие колпаки похожего дизайна. Колпаков в торговой сети предлагается такое большое количество, что успех вам почти гарантирован.

Привлекательная машина не обязательно должна иметь легкосплавные диски. Но колпаки должны быть "в тему" с точки зрения стиля

Шины

Даже стертая наполовину резина не добавляет машине столько негатива, как случайно подобранные шины. Зимняя резина летом или шины различных моделей на осях – верные признаки тяжелой жизни автомобиля у небрежного или финансово несостоятельного владельца. Такие шины придется заменить. Причем имейте в виду, что часто применяемые “бэушные” шины престижных брендов стоят так же, как новые покрышки недорогих марок. Конечно, в таком случае лучше выбрать новые колеса.

Интерьер

Интерьер автомобиля может стареть быстрее его агрегатов и внешности – например, если в семье много несдержанных детей или когда машина работает в корпоративном парке в качестве разъездной.

Лохматая ткань обивки. Этот признак выдает неквалифицированную чистку салона, многократную химчистку и тому подобное. Скорее всего, здесь уже ничего нельзя сделать кроме того, что натянуть на сидения чехлы.

Этот признак выдает неквалифицированную чистку салона, многократную химчистку и тому подобное. Скорее всего, здесь уже ничего нельзя сделать кроме того, что натянуть на сидения чехлы. Обвислая обивка дверных карт, как будто со складками. Симптом, схожий с предыдущим случаем. Он вдвойне неприятен, поскольку не всегда является свидетельством большого пробега или давнего возраста авто – дело лишь в том, что кто-то неправильно чистил обивку. Исправить ситуацию можно лишь, перетянувши карты заново.

Так бывает, когда кто-то пытался почистить обивку, не зная особенностей процесса для определенных марок авто. Исправить это непросто

Стертые пиктограммы на кнопках. У большинства моделей это действительно признак большого пробега. Нанести новые надписи нереально, но иногда на разборках бывшие в употреблении выключатели в хорошем состоянии стоят совсем недорого.

Грязные ремни безопасности. Если ремнями не пользуются длительное время, они превращаются в сборщиков пыли. Да и во время использования они со временем вымазываются. Не поленитесь извлечь ремень на всю длину и помыть его с моющим средством. После этого важно дать ремню высохнуть прежде чем он вырвется у вас из рук и втянется в катушку.

Восстановить рисунок на кнопках по заводской технологии нереально. Но на функциональности кнопки это не отражается

Рекомендация Авто24

Если вы не можете потратить много средств на “обновление” своего автомобиля (не важно, “на продажу” или “для себя”), уделите внимание тем мелочам, которые портят вид машины, но не требуют больших денег и много времени на устранение. Но очень важно сделать все комплексно, не пропуская ничего. Тогда ваш автомобиль может и не приобретет вид нового, но получит вид ухоженного. А это всегда вызывает симпатии у наблюдателей.

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