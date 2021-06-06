Характерні зовнішні ознаки "вбитої" машини всім відомі. Але буває так, що неначе явних проблеми авто не має, але враження свіжого він не справляє. Як уникнути такого ефекту? Разом з професіоналами детейлінгу "Авто24" ділиться кількома секретами доступного автомакіяжу.

Досвідченому автоексперту іноді навіть не треба сідати за кермо, щоб зрозуміти, що з машиною щось не гаразд. Є певні, ледь помітні ознаки того, що машина бачила не одну сотню тисяч кілометрів. І усі разом ці позначки часу псують враження від автомобіля. Незалежно від того, кому має сподобатись машина – самому власнику або потенційному покупцеві на авторинку – більшість цих небажаних маркерів можна усунути.

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Затерта фарба (лак)

З часом лакофарбове покриття машини отримує сітку мікроподряпин, які проявляються на сонці або у світлі яскравої лампи у вигляді широкого гало навколо відображення джерела світла.

Лакофарбове покриття може стати матовим навіть на відносно молодій машині. Усунути ці ознаки передчасного старіння можна поліруванням

Якщо ви хочете, щоб неновий автомобіль мав пристійний вигляд, його кузов неодмінно треба наполірувати. Причому не обов’язково це має бути так зване глибоке професійне полірування. Більшу частину мікрорисок можна усунути воскуванням за допомогою звичайного любительського поліроля, витративши на це дві-три години.

Фари та ліхтарі

Пластикові фари та задні ліхтарі часто мають схильність до помутніння, а також - до втрати природнього кольору: фари жовтіють, “стопи” білішають. Не на сто відсотків, але дуже суттєво може допомогти полірування пластику абразивними поліролями.

Мутні фари і задні ліхтарі дуже псують вигляд машини, але часто цю проблему можна вирішити самотужки – поліруванням

Ще одна небажана річ – різний колір світлового потоку фар або ліхтарів. “Зрівняти” світло фар допоможе встановлення двох нових однакових лампочок, а різнокольорові задні світлоблоки іноді можна “вилікувати” лише заміною обох.

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Обламані або відсутні бризковики

Дуже псують вигляд машини старі пластикові бризковики зі стертими та обламаними нижніми краями. Рідні фірмові найчастіше коштують чимало, але для повернення машині охайного вигляду буває достатньо підібрати підходящі фартухи з числа так званих універсальних. Головне, аби всі вони були однакові та стояли на машині рівно.

Ковпаки коліс

Навіть якщо ковпаки на колесах нові, вони можуть підсилювати негативне сприйняття машини. Таке трапляється, якщо дизайн випадковий, далекий від заводської стилістики даної моделі авто. Найкращий вихід – знайти на розборках комплект рідних деталей. Як варіант – за зразком рідних підібрати недорогі ковпаки схожого дизайну. Ковпаків у торговельній мережі пропонується така велика кількість, що успіх вас майже гарантований.

Приваблива машина зовсім не обов’язково повинна мати легкосплавні диски. Але ковпаки мають бути “в тему” з точки зору стилю

Шини

Навіть стерта наполовину гума не додає машині стільки негативу, як випадково підібрані шини. Зимова гума влітку або шини різних моделей на осях – вірні ознаки важкого життя автомобіля у недбалого або фінансово неспроможного власника. Такі шини доведеться замінити. Причому майте на увазі, що часто вживані шини престижних брендів коштують так само як нові покришки недорогих марок. Звісно, в такому випадку краще обрати нові колеса.

Інтер’єр

Інтер’єр автомобіля може старішати швидше за його агрегати та зовнішність – наприклад, якщо в сім’ї багато нестриманих дітей або коли машина працює у корпоративному парку в якості роз’їзної.

Кошлата тканина оббивки. Ця ознака видає некваліфіковане чищення салону, багаторазову хімчистку тощо. Швидше за все, тут уже нічого не можна зробити, крім того, що натягнути на сидіння чохли.

Обвисла оббивка дверних карт, неначе з бульбами. Симптом, схожий з попереднім випадком. Він удвічі неприємніший, оскільки не завжди є свідченням великого пробігу або давнього віку авто – справа лише у тому, що хтось неправильно чистив оббивку. Виправити ситуацію можна лише, перетягнувши карти заново.

Так буває, коли хтось намагався почистити оббивку, не знаючи особливостей процесу для певних марок авто. Виправити це непросто

Стерті піктограми на кнопках. У більшості моделей це дійсно ознака великого пробігу. Нанести нові написи нереально, але іноді на розборках вживані вимикачі у доброму стані коштують зовсім недорого.

Брудні ремені безпеки. Якщо ременями не користуються тривалий час, вони перетворюються на збирачів пилу. Та й під час використання вони з часом вимазуються. Не полінуйтеся витягти пас на всю довжину і помити його з миючим засобом. Після цього важливо дати ременеві висохнути, перш ніж він вирветься у вас з рук і втягнеться у котушку.

Відновити малюнок на кнопках за заводською технологією нереально. Але на функціональності кнопки це не відбивається

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Якщо ви не можете витратити багато коштів на “оновлення” свого автомобіля (не важливо, “на продаж” чи “для себе”), приділіть увагу тим дрібницям, які псують вигляд машини, але не потребують великих витрат грошей та часу на усунення. Але дуже важливо зробити все комплексно, не пропускаючи нічого. Тоді ваш автомобіль може і не набуде вигляду нового, але отримає вигляд доглянутого. А це завжди викликає симпатії у спостерігачів.

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