Шкідливі звички є у кожного з нас, іноді вони шкодять здоров'ю, іноді – світу навколо нас. У тому числі – і автомобілю. Але позбутися автомобільних шкідливих звичок зовсім не важко – треба просто дізнатися про них.

По правді кажучи, про шкідливість багатьох своїх манер ми часто і не здогадуємось. І ще частіше нам зовсім неважко змінити свою поведінку, щоб не скорочувати передчасно ресурс вузлів і агрегатів. Придивіться до того, як ви керуєте машиною – можливо, нижче ми розповідаємо саме про вас.

1. Неправильні оберти двигуна

Далеко не всі водії стежать за обертами двигуна, їде автомобіль – і слава Богу! А рух на надмірно низьких, як і на дуже високих оборотах, марно навантажує пари тертя двигуна і підвищує витрату палива. Розумний діапазон для сучасних моторів: 1800 – 3500 об./хв, під час розгону ці цифри потрібно підвищувати на 1000 – 1500 об./мін. Рушати з місця також потрібно на оптимальних обертах – щоб автомобіль не смикався, але й не зривався з місця, як з катапульти. Це стосується лише машин з механічною трансмісією.

Для легковиків з приводом на передню вісь: рушати з місця при вивернутих колесах треба вкрай оборежно. Інакше можна приблизити недешевий ремонт.

2. Рух з місця з вивернутими колесами

ШРУСи – шарніри приводу передніх коліс – дуже не люблять енергійних стартів з вивернутим кермом. Тому в одних водіїв ШРУСи служать 100 тис. км, а в інших – всі 200 тис., а між іншим, це доволі дорога деталь передньопривідного авто! Коли є необхідність почати рух саме з такого положення, потрібно уникати різких маніпуляцій з акселератором і педаллю зчеплення (де вона є).

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3. Вперед-назад

Не можна починати рух вперед, коли машина котиться назад, і навпаки. Потрібно зупинити машину гальмом і потім вже включати потрібну передачу. В іншому випадку зчеплення і коробка передач отримають надмірні навантаження. Деякі коробки-"автомати" виходять з ладу вже після кількох таких вправ.

4. Педаль зчеплення

Не всі з нас правильно поводяться з педаллю зчеплення, затягуючи процес перемикання передач або рушання з місця. А звичка стояти на світлофорі або в пробці з включеною передачею і витиснутим зчепленням просто згубна. Тим більше, що це може спричинити ДТП. Між тим, що менший час витиснута педаль, тим довше прослужить корзина, диск і витискальний підшипник.

Якщо на дворі сильний мороз, перші двійко кілометрів намайтеся їхати неквапливо, аби рухомі з’єднання підвіски прогрілися.

5. Навантаження в мороз

При морозах нижче 15-200 С не можна зразу навантажувати автомобіль, як зазвичай. Мова не тільки про необхідність трохи прогріти двигун, потрібно прогріти також і коробку і в якійсь мірі – вузли підвіски. Амортизатори і гумо-металеві шарніри потрібно прогріти неспішної їздою, щоб робоча рідина і гума підвищили температуру. Загусла на морозі робоча рідина амортизаторів при швидкій їзді по вибоїнах, наледях і бордюрах може пошкодити клапани і сальники амортизатора, а промерзла гума сайлент-блоків – передчасно почати тріскатися і руйнуватися. Тому в сильний мороз перші кілометр-два потрібно рухатися не поспішаючи.

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6. Буксувати в снігу чи багні

Так, не всі вміють правильно вибиратися зі снігу або бруду, але це не означає, що потрібно довго і безглуздо тиснути на газ, коли колеса безпорадно обертаються у викопаних ними лунках. В подвоєною активністю зношуються шини, зчеплення, шарніри трансмісії.

Буксувати треба вміти, а якщо таким мистецтвом ви не володієте, то головне – марно не тиснути на акселератор. Бо гірше буде і машині, і її становищу на дорозі.

7. Відкладати ремонт

Несправності потрібно усувати зразу після виявлення. Затягування з ремонтом часто провокує зношування "сусідніх" деталей, які в принципі не повинні спрацьовуватися – і тоді ремонт може обійтися в рази дорожче.

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