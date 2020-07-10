Экономия горючего, более мягкий режим эксплуатации моторного отсека и экологичность – главные преимущества установки ГБО.

Неисправное или подержанное транспортное средство потребляет больше топлива, а значит обходится дороже в эксплуатации. Но даже заправка новенького авто влетает автолюбителям в копеечку. Как снизить неуемный аппетит железного коня, независимо от года выпуска и технического состояния?

Чтобы уменьшить расход горючего, потребуется профессиональная диагностика на надежном СТО. Чаще всего автолюбители решают установить газобалонное оборудование для снижения основной статьи затрат. На интернет-ресурсе CARtaUA представлен крупный список СТО в Киеве, где устанавливают ГБО на авто. Благодаря специальному фильтру, можно выбрать профильные автосервисы, расположенные в других городах Украины.

Особенности установки ГБО на автомобиль

При сегодняшних ценах на пропан экономия составит не менее 40-50%, учитывая среднее 20-процентное увеличение расхода на каждую сотню километров. Окупаемость комплекта газового оборудования на авто рассчитывается, исходя из состояния автотранспорта и месячного пробега. Если машина проезжает ежегодно по 25-30 тысяч км, то ГБО 4 поколения окупится уже за год-полтора.

Привлекательные достоинства использования газа на авто:

более щадящая нагрузка на шатунно-поршневую группу;

снижение детонации из-за повышенного октанового числа;

уменьшение нагара на клапанах, поршневой и свечах зажигания;

отсутствие свинца в выхлопах, в сравнении с этилированным бензином.

Лучше устанавливать оборудование на специализированном автосервисе. По окончанию понадобится внести изменения в технический паспорт. Экономия горючего, более мягкий режим эксплуатации моторного отсека и экологичность – главные преимущества установки ГБО. Владельцы дорогих иномарок смогут существенно продлить жизнь системы впрыска топливной смеси и каталитического нейтрализатора. Потребуется более частая замена воздушного фильтра через каждые 10 000 пробега.

Дополнительные способы сокращения затрат на топливо, помимо установки ГБО:

Обслуживание топливной системы. Периодическая проверка состояния и очистка инжекторных форсунок регулирует впрыск горючего. Своевременная замена топливного фильтра и проверка давления в магистрали предупреждает неравномерность расхода горючего. Регулировка зажигания. Обгоревшие или покрытые слоем нагара электроды также приводят к перерасходу бензина. Важно зачищать и корректировать свечные зазоры, проверять работу катушек, а также других элементов поджига рабочей смеси. Ходовая. Отрегулированный развал-схождение и обильно смазанные подшипники улучшают накат. Если тормозные колодки не до конца отходят от диска, то происходит постоянное подтормаживание. Поддержание максимального давления в шинах увеличивает экономичность, но главное – не переусердствовать. Комплектация. Специальные энергосберегающие покрышки «зеленой» линейки вносят вклад в экономию средств на содержание автомобиля. Нет необходимости постоянно возить в багажнике увесистые инструменты, которые нужны для капитального ремонта. Чем легче транспортное средство, тем меньше потребуется бензинового или дизельного топлива. Внешние аксессуары, такие как багажник на крыше, габаритные нештатные зеркала заднего вида или рейлинги, ухудшают динамику разгона, повышают сопротивление.

Подведем итог того, как сделать автомобиль более экономичным. Установив газ на авто, можно добиться максимальной экономии. Другие способы, перечисленные в статье, незначительно уменьшают топливный расход, снижая эксплуатационные затраты. Следует проводить своевременную диагностику на проверенных автосервисах, заранее прочесть отзывы об СТО можно на CARtaUA а так же выбрать компанию лучшую по рейтингу