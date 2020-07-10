Економія пального, м'якіший режим експлуатації моторного відсіку і екологічність – головні переваги установки ГБО.

Несправний або старий транспортний засіб споживає більше палива, отже стає дорожчим в експлуатації. Але навіть заправка новенького авто влітає автолюбителям в копієчку. Як знизити невгамовний апетит залізного коня, незалежно від року випуску і технічного стану?

Щоб зменшити витрату пального, потрібно професійна діагностика на надійному СТО. Найчастіше автолюбителі вирішують встановити газобалонне обладнання для зниження основної статті витрат. На інтернет-ресурсі CARtaUA є великий список СТО в Києві, де встановлюють ГБО на авто. Завдяки спеціальному фільтру можна вибрати профільні автосервіси, розташовані в інших містах України.

Особливості встановлення ГБО на автомобіль

За сьогоднішніх цін на пропан економія складе не менше 40-50 %, якщо врахувати середнє 20-процентне збільшення витрат на кожну сотню кілометрів. Окупність комплекту газового обладнання на авто розраховується виходячи зі стану автотранспорту і місячного пробігу. Якщо машина проїжджає щорічно 25-30 тисяч кілометрів, то ГБО 4 покоління окупиться вже за рік-півтора.

Привабливі переваги використання газу на авто:

щадніше навантаження на шатунно-поршневу групу;

зниження детонації через підвищене октанове число;

зменшення нагару на клапанах, поршні і свічках запалювання;

відсутність свинцю у вихлопах в порівнянні з етилованим бензином.

Краще встановлювати обладнання на спеціалізованому автосервісі. По завершенню знадобиться внести зміни в технічний паспорт. Економія пального, м'якіший режим експлуатації моторного відсіку і екологічність – головні переваги встановлення ГБО. Власники дорогих іномарок зможуть істотно продовжити життя системи впорскування паливної суміші і каталітичного нейтралізатора. Буде потрібна частіша заміна повітряного фільтра через кожні 10 000 пробігу.

Додаткові способи скорочення витрат на паливо, крім установки ГБО:

Обслуговування паливної системи. Періодична перевірка стану і очищення інжекторних форсунок регулює впорскування пального. Своєчасна заміна паливного фільтра і перевірка тиску в магістралі попереджає нерівномірність витрати пального. Регулювання запалювання. Обгорілі або покриті шаром нагару електроди також призводять до перевитрати бензину. Важливо зачищати і коригувати свічкові зазори, перевіряти роботу котушок, а також інших елементів підпалу робочої суміші. Ходова. Відрегульований розвал-сходження і рясно змащені підшипники покращують накат. Якщо гальмівні колодки не до кінця відходять від диска, то відбувається постійне пригальмовування. Підтримка максимального тиску в шинах збільшує економічність, але головне – не перестаратися. Комплектація. Спеціальні енергозберігаючі покришки “зеленої” лінійки допомагають в економії коштів на утримання автомобіля. Немає необхідності постійно возити в багажнику важкі інструменти, які потрібні для капітального ремонту. Чим легше транспортний засіб, тим менше буде потрібно бензинового або дизельного палива. Зовнішні аксесуари, такі як багажник на даху, габаритні некомплектні дзеркала заднього виду або рейлінги погіршують динаміку розгону, підвищують опір.

Підіб'ємо підсумок того, як зробити автомобіль економічнішим. Встановивши газ на авто, можна домогтися максимальної економії. Інші способи, перераховані в статті, неістотно зменшують паливні витрати, знижуючи експлуатаційні витрати. Слід проводити своєчасну діагностику на перевірених автосервісах, заздалегідь прочитати відгуки про СТО можна на CARtaUA і також вибрати кращу компанію за рейтингом.