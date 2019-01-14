Винтажному "Геландевагену" модернизация пошла на пользу.

Модерновые штучки и небольшой пробег более чем оправдывают стоимость Mercedes-Benz G 250 GD 1992 года выпуска, выставленного на продажу в США.

Рестомоды – популярное ныне направление модификации автомобиля. Для примера: итальянское ателье Ares строит классические 250 GTO и другие рестомоды на базе современных Ferrari. Ребята из Singer Design делают из винтажных Porsche 911 невероятно крутые рестомоды. А британцы даже запускают электрический Mustang 1960-х в серию.

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Не хуже немецких коллег поработали над Mercedes G-Class специалисты американской фирмы Expedition Motor Company. Сейчас американский “Гелик” выставлен на продажу. За оранжевый рестомод Mercedes-Benz G 250 GD продавец хочет получить 90 тысяч долларов. Кстати, компания также предлагает построить такой же или подобный на заказ любого цвета, если вдруг вам не по вкусу желтый.

Фото: Mercedes-Benz G 250 GD от Expedition Motor Company / Expeditionmotorcompany

Чтобы не нарушать целостность оригинального внедорожника 1992 года выпуска там, где это не нужно, силовые агрегаты автомобиля оставили стоковыми. Таким образом, 2,5-литровый 84-сильный турбодизель и трансмиссия с распределением усилий и блокировкой дифференциалов имеют пробег всего 78 тысяч километров. Остальная машина была осовременена.

"Геландеваген" получил диодную оптику, защиту кузова и днища, включая защиту двигателя. Внедорожник получил шноркель для форсирования бродов. Внутри конструкцию машины усилили трубчатым каркасом, а крыша теперь мягкая складная. Лобовое стекло откидывается вперед. Внедорожник поставили на высокую подвеску и оснастили агрессивными шинами BF Goodrich. Салон двухдверного джипа-кабриолета отделан кожей, а пол устлан натуральным деревом.

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