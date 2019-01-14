Вінтажному "Геландевагену" модернізація пішла на користь.

Модернові штучки і невеликий пробіг більш ніж виправдовують вартість Mercedes-Benz G 250 GD 1992 року випуску, виставленого на продаж у США.

Рестомоди – популярний нині напрямок модифікації автомобіля. Для прикладу: Італійське ательє Ares будує класичні 250 GTO та інші рестомоди на базі сучасних Ferrari. Хлопці з Singer Design роблять з вінтажних Porsche 911 неймовірно круті рестомоди. А британці навіть запускають електричний Mustang 1960-х у серію.

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Не гірше за німецьких колег попрацювали над Mercedes G-Class фахівці американської фірми Expedition Motor Company. Зараз американський “Гелік” виставлений на продаж. За жовтогарячий рестомод Mercedes-Benz G 250 GD продавець хоче отримати 90 тисяч доларів. До речі, компанія пропонує також збудувати такий самий або подібний на замовлення будь-якого кольору, якщо раптом вам не до смаку жовтий.

Фото: Mercedes-Benz G 250 GD від Expedition Motor Company / Expeditionmotorcompany

Аби не порушувати цілісності оригінального позашляховика 1992 року випуску там, де це не потрібно, силові агрегати автомобіля лишили стоковими. Таким чином, 2,5-літровий 84-сильний турбодизель і трансмісія з розподілом зусиль і блокуванням диференціалів, мають пробіг усього 78 тисяч кілометрів. Решту машини було осучаснено.

“Геландеваген” отримав діодну оптику, захист кузова та днища, включно з захистом двигуна. Позашляховик отримав шноркель для форсування бродів. Звередини конструкцію машини посилили трубчатим каркасом, а дах тепер м'який складаний. Лобове скло відкидається вперед. Позашляховик поставили на високу підвіску й оснастили агресивними шинами BF Goodrich. Салон дводверного джипа-кабріолета оздоблено шкірою, а підлога встелена натуральним деревом.

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