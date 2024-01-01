Как тормозить двигателем на автомобиле с "автоматом"

Торможение двигателем – один из способов управления автомобилем. Оно происходит при полностью отпущенной педали газа и включенной передаче, когда частота вращения коленчатого вала превышает минимальные обороты холостого хода. Возникает ситуация, когда уже не мотор крутит колеса, а колесам приходится крутить мотор. Автомобиль вынужден тратить на это накопленную энергию, поэтому он останавливается быстрее, чем на нейтрали. Алгоритм торможения двигателем подробно описали на сайте avtomir.ua.

Читайте также: Почему современные "автоматы" имеют 8-10 передач

Основную роль в торможении играет сопротивление прокручиванию коленчатого вала. Оно состоит из потерь на трение и на сжатие воздуха в цилиндрах. Конечно, при дальнейшем расширении часть энергии возвращается, но она небольшая. Кроме того, энергию потребляют устройства, которые в обычных условиях вращает двигатель. Это генератор, компрессор кондиционера и так далее в зависимости от конструкции.

Эффективным является торможение двигателем на многоцилиндровых двигателях с высокой степенью сжатия и механическим дросселем. Современные турбомоторы, к сожалению, сопротивляются значительно меньше.

Торможение двигателем с "механикой"

С механической коробкой передач процесс торможения двигателем требует от водителя некоторых осмысленных действий. Например, подъезжая к месту остановки, не нужно переходить на нейтраль – просто отпускаем педаль газа, затем начинаем тормозить на передаче. В нейтраль переходим только перед самой остановкой. При этом очень интересно наблюдать за показателем мгновенного расхода топлива. Он равен нулю.

Торможение двигателем с "автоматом" и "роботом"

Но как тормозить с "автоматом"? В большинстве ситуаций все произойдет само собой. Блоки управления понимают, насколько отличается желаемое и реальное замедление, и не переходят на более высокую передачу при росте скорости, не распускают блокировку гидротрансформатора.

Но на самых крутых спусках электронике лучше помочь. Если автоматическая коробка дает возможность ручного выбора, стоит перейти на низшую передачу (третью, вторую или даже первую в зависимости от угла спуска). На старых автомобилях селектор можно перевести в положение L, 2 или D3, запрещая этим коробке переключаться выше первой, второй или третьей передачи.

Торможение двигателем с вариатором

То же самое возможно и на машинах с вариаторами. Чаще всего в них есть гидротрансформатор, который не отличается от такого же в гидромеханической коробке. Электронный блок реализует тот же алгоритм с его блокировкой, а на крутом спуске желательно вручную зафиксировать низкую виртуальную передачу.