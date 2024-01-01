Як гальмувати двигуном на автомобілі з "автоматом"

Гальмування двигуном – один зі способів керування автомобілем. Воно відбувається при повністю відпущеній педалі газу та включеній передачі, коли частота обертання колінчастого валу перевищує мінімальні оберти холостого ходу. Виникає ситуація, коли вже не мотор крутить колеса, а колесам доводиться крутити мотор. Автомобіль змушений витрачати на це накопичену енергію, тому він зупиняється швидше, ніж на нейтралі. Алгоритм гальмування двигуном детально описали на сайті avtomir.ua.

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Основну роль у гальмуванні грає опір прокручування колінчастого валу. Він складається з втрат на тертя та на стиск повітря в циліндрах. Звичайно, при подальшому розширенні частина енергії повертається, але вона невелика. Крім того, енергію споживають пристрої, які у звичайних умовах обертає двигун. Це генератор, компресор кондиціонера і таке інше залежно від конструкції.

Ефективнішим є гальмування двигуном на багатоциліндрових двигунах з високим ступенем стиснення та механічним дроселем. Сучасні турбомотори, на жаль, опираються значно менше.

Гальмування двигуном з «механікою»

З механічною коробкою передач процес гальмування двигуном вимагає від водія деяких осмислених дій. Наприклад, під’їжджаючи до місця зупинки, не потрібно переходити на нейтраль – просто відпускаємо педаль газу, потім починаємо гальмувати на передачі. У нейтраль переходимо лише перед самою зупинкою. При цьому дуже цікаво спостерігати за показником миттєвої витрати пального. Вона дорівнює нулю.

Гальмування двигуном з «автоматом» та «роботом»

Але як гальмувати з «автоматом»? У більшості ситуацій все станеться само собою. Блоки керування розуміють, наскільки відрізняється бажане і реальне уповільнення, і не переходять на вищу передачу при зростанні швидкості, не розпускають блокування гідротрансформатора.

Але на найкрутіших спусках електроніці краще допомогти. Якщо автоматична коробка дає можливість ручного вибору, варто перейти на нижчу передачу (третю, другу або навіть першу залежно від кута спуску). На старих автомобілях селектор можна перевести в положення L, 2 або D3, забороняючи цим коробці перемикатися вище першої, другої або третьої передачі.

Гальмування двигуном з варіатором

Те саме можливо і на машинах з варіаторами. Найчастіше в них є гідротрансформатор, який не відрізняється від такого ж у гідромеханічній коробці. Електронний блок реалізує той самий алгоритм з його блокуванням, а на крутому спуску бажано вручну зафіксувати низьку віртуальну передачу.