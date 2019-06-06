Честная конкуренция "Укравтодору" нужна не всегда. Иногда тендерные условия заведомо прописывают под "свои" компании таким образом, чтобы "нежелательные" строительные компании не смогли принять участие в тендере.

"Укравтодор" ввел в тендерную документацию требование, которое делает невозможной честную конкуренцию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра экономики Максим Нефедов.

Читайте также: Укравтодор отказался от сотрудничества с китайским подрядчиком

"Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области вписала в тендерную документацию по закупке работ по строительству обхода г. Дунаевцы на участке дороги Т-23-08 ожидаемой стоимостью 192,30 млн грн требование к участникам о дате выдачи письма-отзыва от балансодержателей украинских дорог, датированного в срок не позднее недели до конечного срока представления тендерных предложений", – написал он.

Нефедов пояснил, что к строительству дороги автодор допустит только ту компанию, которая принесет выданную за последнюю неделю справку от самого автодора или области, что надо эту компанию допустить.

"Легче было бы сразу указывать счет, куда взятку переводить. Вот такое "свой к своему за своим", ведь сами понимаете, от этих тендеров в ProZorro одни неприятности. И вообще – не нужны вам те дороги! Еще привыкнете к качеству, будете скорость превышать!", – иронизирует Нефедов.

В Укравтодоре господину Нефедову ответили:

"Письмо-отклик при проведении тендера требуется от балансодержателя, ведь только балансодержатель может дать объективную оценку состояния объекта после проведения ремонта в рамках гарантийных сроков.

Балансодержателями дорог, согласно Закону "Об автомобильных дорогах" , являются органы местного самоуправления, ОГА, Службы автомобильных дорог в областях.

Относительно предоставления отзыва в течение 7 дней. Аргументированная позиция по этому вопросу – в Копии решения Антимонопольного комитета этой же области. Такое решение – аргумент? Предоставляем.

Согласно ему, предоставление письма-отзыва в течение недели до конечного срока представления тендерного предложения, признанно не нарушающим законодательство в сфере публичных закупок".

Читайте также: В Украину возвращается коррупционный техосмотр: названа дата

“Мы приглашали господина заместителя Министра экономического развития и торговли встретиться и обсудить острые вопросы в сфере закупок.

В частности, сейчас из-за несовершенной системы закупок, к которой он имеет непосредственное отношение, заблокировано проведение около 50 тендеров на ремонт дорог по всей стране. Заблокирован недобросовестными подрядчиками.” – пишут на официальной странице “Укравтодора”