Дизельный двигатель позволяет экономить топливо, но затраты на его обслуживание и ремонт гораздо выше, чем у моторов, работающих на бензине либо на газу. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля с дизельным двигателем следует быть особенно осторожным и уделить диагностике достаточно внимания.

Популярность дизельных машин в Украине растет достаточно быстро. Тот, кто уже поездил на дизеле знает, что лучше него только новый дизель. В результате он продает старый и покупает новый из привезенных к нам в большом количестве “дизельгейтов”. Еще одна причина роста парка дизельных автомобилей в нашей стране – “евробляхи”. Популярные в Европе дизельные автомобили завозят в Украину. С такими автомобилями следует быть особенно осторожным.

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Еще один нюанс – введение законодательных ограничений на дизельные автомобили в Европе. Эта ситуация уже обвалила цены на дизеля на некоторых рынках. И весьма вероятно, подобные явления будут развиваться, что неизбежно приведет к удешевлению подержанных дизельных машин в Европе и их появлению в Украине.

Большинство автомобилей с европейской регистрацией оборудовано дизельными моторами

Слабое место дизельных моторов

Практически любой дизельный автомобиль начинает доставлять неприятности уже после 150-200 тыс. км пробега. Одно из самых слабых мест в условиях Украины – топливная аппаратура. Дизельное топливо низкого качества все еще встречается на наших заправках. Именно оно становится главной причиной выхода из строя топливной аппаратуры. Старые конструкции, которые примерялись до массового внедрения технологии common rail более устойчивы к топливу низкого качества и обладают лучшей ремонтопригодностью.

ТНВД часто страдает от некачественного топлива

Собственно, топливные системы common rail сильнее всего страдают от нашей солярки. В зоне риска – топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки. При неполадках в работе форсунок мотор “троит”. Его трясет на холостых оборотах или под нагрузкой. Если одна или несколько форсунок льют больше топлива, чем нужно – из выхлопной трубы идет черный дым. Проверять работу форсунок обязательно нужно и на холодном, и на прогретом моторе. Выбирая автомобиль, попросите продавца не заводить авто до вашего приезда и сами запустите холодный двигатель.

Форсунки тоже могут пострадать от некачественного топлива

С ТНВД чуть сложнее. Первые признаки убитого насоса – внезапная остановка хорошо прогретого, поработавшего несколько часов двигателя. Сразу после нее завести мотор невозможно, а через несколько часов, когда мотор остынет – заводится без проблем. Впрочем, подобные симптомы может демонстрировать и подкачивающий топливный насос, установленный в топливном баке или врезанный в топливную магистраль.

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Ресурс турбины зависит от режима эксплуатации

Атмосферные дизеля сейчас встречаются редко и установлены они, как правило, на совсем старых автомобилях. Подавляющее большинство дизельных автомобилей оборудовано турбиной. Ее тоже можно считать слабым местом дизельных моторов. Нормальный ресурс турбокомпрессора – 150-350 тыс км. в зависимости от конструкции. Признаки убитой турбины – слабая тяга на средних и высоких оборотах, повышенный расход масла и сизый дым из выхлопной трубы.

Нормальный ресурс турбокомпрессора – 150-350 тыс км.

Еще одно слабое место дизельных моторов родом из двухтысячных годов – клапан рециркуляции отработанных газов (EGR). Как правило, его выход из строя сопровождается дерганием при разгоне, повышенным расходом топлива и снижением динамических показателей.

Клапан EGR требует переодической чистки

Электронику диагностировать обязательно

Электроники в дизельных моторах тоже немало. Для ее полноценной диагностики желательно заехать на специализированное СТО и подключить диагностический сканер. Но первая проверка, до поездки на автосервис заключается контроле правильной работы лампы “Check Engine”. Желтая “мясорубка” должна загораться после включения зажигания и гаснуть через несколько секунд.

Диагностическое оборудование есть только на фирменных и специализированных СТО

В остальном дизельный двигатель, так же как и бензиновый, желательно проверить на прорыв картерных газов – открыть на заведенном моторе маслоналивную горловину. Если из нее идет дым, мотору в ближайшее время потребуется вмешательство. Проверить также нужно бачок охлаждающей жидкости – следы масла или белая эмульсия говорят о серьезных неисправностях. Не лишним будет замер компрессии в цилиндрах. Правда, не все СТО меряют компрессию в дизелях – этот вопрос нужно обязательно задать при предварительной записи на сервис.

Ресурс ограничен

При покупке подержанного дизеля стоит помнить, что ресурс большинства двигателей, выпущенных в двухтысячные годы, редко превышает 300-500 тысяч километров. А ремонт дизельного двигателя – очень дорогое мероприятие. Оно способно не только опустошить кошелек, но и оставить без автомобиля на несколько недель, а в некоторых случаях и месяцев. Поэтому к диагностике старого дизеля стоит отнестись ответственно. Не жалеть на это ресурсов и обязательно привлечь к определению состояния двигателя профессионалов.

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