Несмотря на наличие 276 свободных парковочных мест на паркинге торгового центра, вся полоса общественного транспорта перед ним забита автомобилями.
Активисты движения "ЗупиниЛося" снова провели рейд вблизи торгового центра Ocean Plaza в Киеве. Традиционно нарушители паркуют перед ТЦ свои автомобили прямо на полосе общественного транспорта, а некоторые даже в два ряда.
Многие нарушителей впервые узнали от активистов о наличии паркинга или то, что они стоят именно на полосе транспорта. Но большинство, особенно на дорогих машинах, откровенно "быковали" и не признавали свое нарушение. Они экономят 20 грн на машине за $ 100 тысяч?
Смотрите видео рейд активистов (Осторожно! 18+ ненормативная лексика):
Напомним о правилах дорожного движения для двухколесных транспортных средств.