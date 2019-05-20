Несмотря на наличие 276 свободных парковочных мест на паркинге торгового центра, вся полоса общественного транспорта перед ним забита автомобилями.

Активисты движения "ЗупиниЛося" снова провели рейд вблизи торгового центра Ocean Plaza в Киеве. Традиционно нарушители паркуют перед ТЦ свои автомобили прямо на полосе общественного транспорта, а некоторые даже в два ряда.

Многие нарушителей впервые узнали от активистов о наличии паркинга или то, что они стоят именно на полосе транспорта. Но большинство, особенно на дорогих машинах, откровенно "быковали" и не признавали свое нарушение. Они экономят 20 грн на машине за $ 100 тысяч?

Смотрите видео рейд активистов (Осторожно! 18+ ненормативная лексика):

Напомним о правилах дорожного движения для двухколесных транспортных средств.