Незважаючи на наявність 276 вільних паркувальних місць на паркінгу торговельного центру, вся смуга громадського транспорту перед ним забита автомобілями.

Активісти руху "ЗупиниЛося" вчергове провели рейд поблизу торгового центру Ocean Plaza в Києві. Традиційно порушники паркують перед ТЦ свої автомобілі прямо на смузі громадського транспорту, а деякі навіть у два ряди.

Багато порушників вперше дізнались від активістів про наявність паркінгу чи те, що вони стоять саме на смузі транспорту. Але більшість, особливо на дорогих машинах, відверто "бикували" та не визнавали своє порушення. Вони економлять 20 грн на машині за $100 000?

Дивіться відео про рейд активістів (Обрежно! 18+ ненормативна лексика):

Нагадаємо про правила дорожнього руху для двоколісних транспортних засобів.