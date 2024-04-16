Восстановление утраченного свидетельства о регистрации транспортного средства уже не такая сложная процедура, как раньше.

Потеря или повреждение важных документов может произойти с любым человеком. Впрочем, пропавшие документы водителя можно восстановить.

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Если эта неприятная ситуация произошла с вами, не стоит волноваться. Ведь документы на авто быстро восстанавливаются в сервисных центрах МВД. Только с начала 2024 года этой услугой воспользовались тысячи граждан. В частности, было восстановлено более 7 200 свидетельств о регистрации транспортных средств.

В Главном сервисном центре МВД напоминают, как получить эту услугу. Автовладелец или уполномоченное лицо обращается в любой удобный сервисный центр МВД. С собой необходимо взять пакет документов:

паспорт гражданина Украины, или временный вид на жительство;

идентификационный код;

справку из полиции (если свидетельство было похищено);

доверенность на уполномоченное лицо.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства владелец авто получает в день обращения в сервисный центр МВД. Обращаем внимание, что экспертное исследование при получении этой услуги не проводится. Стоимость услуги составляет 755 грн и комиссия банка.

Чтобы получить услугу, гражданам необходимо получить талон очереди. Его можно получить через функционал е-запись или непосредственно в терминале в сервисном центре МВД.