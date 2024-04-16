Відновлення втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вже не така складна процедура, як раніше.

Втрата або пошкодження важливих документів може статися з будь-якою людиною. Втім, зниклі документи водія можна відновити.

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Якщо ця неприємна ситуація сталася з вами, не варто хвилюватись. Адже документи на авто швидко відновлюються в сервісних центрах МВС. Лише з початку 2024 року цією послугою скористались тисячі громадян. Зокрема, було відновлено понад 7 200 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, як отримати цю послугу. Автовласник або уповноважена особа звертається до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З собою необхідно взяти пакет документів:

паспорт громадянина України, або тимчасова посвідка;

ідентифікаційний код;

довідку з поліції (якщо свідоцтво було викрадено);

довіреність на уповноважену особу.

Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу власник авто отримує в день звернення до сервісного центру МВС. Звертаємо увагу, що експертне дослідження при отриманні цієї послуги не проводиться. Вартість послуги складає 755 грн та комісія банку.

Щоби отримати послугу, громадянам необхідно отримати талон черги. Його можна отримати через функціонал е-запис або безпосередньо в терміналі у сервісному центрі МВС.