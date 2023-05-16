У водія немає обов’язку передавати документи поліцейському. Є обов’язок лише пред’явити.

Часто водії передають документи на право керування поліцейському в руки. Інспектор відлучається з ними до свого службового автомобіля. Далі водій ходить за інспектором і просить повернути йому документи.

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Однак, відповідно до Закону «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху на вимогу працівника поліції водій зобов’язаний пред’явити документи на право керування. Деталізовано, що пред’явити документи потрібно у спосіб, який дає можливість прочитати та зафіксувати дані з цих документів.

Зазначені нормативні акти не містить вимоги передати документи в руки, а лише пред’явити. Навіть додаткова деталізація щодо пред’явлення «у спосіб, який дає можливість прочитати та зафіксувати дані», не може тлумачитись як обов’язок передати документи в руки.

Отже, названі документи надавати в руки поліцейському водій не зобов’язаний, достатньо показати (пред’явити) у розгорнутому вигляді.

Проте, якщо ви з власного бажання передали поліцейському в руки зазначені документи, то йому не заборонено їх отримати та перевірити «у своїх руках».