У водителя нет обязанности передавать документы полицейскому. Есть обязанность только предъявить.

Часто водители передают документы на право управления полицейскому в руки. Инспектор отлучается с ними в свой служебный автомобиль. Далее водитель ходит за инспектором и просит вернуть ему документы.

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Однако в соответствии с Законом «О дорожном движении» и Правилами дорожного движения по требованию работника полиции водитель обязан предъявить документы на право управления. Подробно, что предъявить документы нужно способом, позволяющим прочитать и зафиксировать данные из этих документов.

Указанные нормативные акты не содержат требования передать документы в руки, а только предъявить. Даже дополнительная детализация относительно предъявления «способом, который дает возможность прочитать и зафиксировать данные», не может толковаться как обязанность передать документы в руки.

Следовательно, указанные документы предоставлять в руки полицейскому водитель не обязан, достаточно показать (предъявить) в развернутом виде.

Однако если вы по собственному желанию передали полицейскому в руки указанные документы, то ему не запрещено их получить и проверить «в своих руках».