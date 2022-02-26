Созданы сервисы, которые собирают контакты тех, кто хочет уехать, и тех, кто может помочь им, ищет или может оказать другую помощь.

Для тех украинцев, которые хотят выехать с опасной территории, создано несколько сервисов на сайтах, в телеграм- и вайбер-каналах, и тому подобное. Не все из них безопасны, некоторые могут быть созданы врагами для сбора информации. Поэтому, если от вас требуют много персональных данных, которые не относятся к цели поездки, в таких случаях лучше не оставлять свою информацию.

Один из надежных сервисов – ukrainenow. С его помощью можно искать помощь в Украине гражданским лицам, которые нуждаются найти автомобиль / поездку / транспорт, чтобы добраться до более безопасных мест с безопасными пассажирами.

Сервис поможет тем, кто ищет автомобиль для выезда, может предоставить автомобиль для выезда, помочь с медаптечками, одеждой, ищет другую помощь. Также здесь помогут с медицинскими товарами, едой, информацией, решат проблемы с наличными средствами и тому подобное. Также собирается база данных для тех, кто может предоставить жилье или нуждается в нем заграницей.

Киевлянам, которые ранее пользовались автомобилями шеринговой компании Getmancar, дают возможность пользоваться этими автомобилями для выезда.

В этом документе от других волонтеров собрано много информации относительно въезда украинским беженцам в различные страны мира, много ссылок. Правда, информация непроверенная, пользуйтесь ею осторожно. В этом телеграм-канале ищут транспорт для выезда.

Напоминаем, что на период действия правового режима военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – ограничен выезд за пределы Украины.