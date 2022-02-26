Створено сервіси, які збирають контакти тих, хто хоче виїхати та тих, хто може допомогти їм, шукає чи може надати іншу допомогу.

Для тих українців, котрі хочуть виїхати з небезпечної території, створено кілька сервісів на сайтах, телеграм- та вайбер-каналах, тощо. Не всі з них безпечні, деякі можуть бути створені ворогами задля збору інформації. Тому якщо від вас вимагають багато персональних даних, які не відносяться до мети поїздки, в таких краще не залишати свою інформацію.

Один з надійних сервісів – ukrainenow. За його допомогою можна шукати допомогу в Україні цивільним особам, які потребують знайти автомобіль/поїздку/транспорт, щоб дістатися до безпечніших місць із безпечними пасажирами.

Сервіс допоможе тим, хто шукає автомобіль для виїзду, може надати автомобіль для виїзду, допомогти з медаптечками, одягом, шукає іншу допомогу. Також тут допоможуть з медичними товарами, їжею, інформацією, розв'яжуть проблеми з готівковими коштами тощо. Також збирається база даних для тих, хто може надати житло або потребує його за кордоном.

Киянам, котрі раніше користувались автомобілями шерінгової компанії Getmancar, надають змогу користуватись цими автомобілями для виїзду.

У цьому документі від інших волонтерів зібрано багато інформації щодо в’їзду українським біженцям в різноманітні країни світу, багато посилань. Щоправда, інформація неперевірена, користуйтесь нею обережно. В цьому телеграм-каналі шукають транспорт для виїзду.

Нагадуємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.