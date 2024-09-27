Как выехать за границу на гуманитарном авто

Отныне волонтеры смогут осуществлять зарубежные поездки на автомобилях, ввезенных как гуманитарная помощь, и поставленных на временный учет. Для этого нужно получить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.

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Ранее такое свидетельство можно было получить только на машины, которые стоят на государственном учете. Нововведение регулирует постановление КМУ № 895 от 6 августа 2024 года.

Свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу может быть выдано только владельцу, который указан во временном регистрационном талоне. Для этого нужно обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

копия приказа о назначении уполномоченного представителя;

доверенность, выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

временный регистрационный талон;

сертификат соответствия.

Свидетельство для выезда за границу выдается при условии подтверждения таможенными органами информации об оформлении декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, или при условии наличия такой информации в реестрах. Срок предоставления услуги зависит от продолжительности рассмотрения запроса таможенными органами.

Свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на срок, указанный в заявлении. По возвращении в Украину это свидетельство нужно сдать в сервисный центр МВД и забрать временный регистрационный талон, хранящийся в соответствующем сервисном центре МВД.