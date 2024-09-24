Для чего нужно регистрировать гуманитарное авто

Государственный учет транспортного средства, ввезенного как гуманитарная помощь, в первую очередь позволит назначить надлежащего пользователя. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

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Назначение надлежащего пользователя позволит назначенным лицам платить штрафы с камер. То есть директору организации, на которой зарегистрировано авто, не нужно будет платить штрафы, которые насобирают водители, использующие это авто.

Также Николай Рудик напомнил, какие документы нужны для постановки на государственный учет транспортных средств, ввезенных как гуманитарная помощь. "Первое, на что нужно обратить внимание – это по какой декларации ввезено авто. Постановлением Правительства № 953 от 5 сентября 2023 года утверждена декларация о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью. Эта декларация позволяет поставить авто на государственный учет, – рассказал Николай Рудик. – Также необходимо получить сертификат соответствия. Предоставить это транспортное средство для исследования специалистам Экспертной службы МВД. Предоставить документ об определении стоимости этого автомобиля, с которой будет уплачиваться налог в Пенсионный фонд в размере от 3% до 5%, если это легковой автомобиль".

Полный перечень документов, необходимых для постановки на государственный учет в сервисном центре МВД транспортного средства, ввезенного как гуманитарная помощь, по ссылке.

Напомним, Кабинет Министров Украины урегулировал порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ввезенных как гуманитарная помощь, постановлением КМУ № 895 от 6 августа 2024, вступившим в силу 9 сентября 2024 года. Согласно постановлению, появилась возможность поставить гуманитарные авто на постоянный учет.

Временный государственный учет при этом тоже остается доступным (если авто ввезено по декларации, которая регулируется постановлением Кабмина № 174 от 2022 года). Для автомобилей с временным регистрационным талоном становятся доступными услуги выбраковки, урегулированы выезд за границу и передача транспортного средства.