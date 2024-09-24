Для чого потрібно реєструвати гуманітарне авто

Державний облік транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, в першу чергу дозволить призначити належного користувача. Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Читайте також: Як зареєструвати гуманітарне авто у сервісних центрах МВС

Призначення належного користувача наддасть змогу призначеним особам сплачувати штрафи з камер. Тобто директору організації, на якій зареєстроване авто, не потрібно буде сплачувати штрафи, які назбирають водії, що використовують це авто.

Також Микола Рудик нагадав, які документи потрібні для постановки на державний облік транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. «Перше, на що потрібно звернути увагу – це за якою декларацією ввезене авто. Постановою Уряду № 953 від 5 вересня 2023 року затверджена декларація про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою. Ця декларація дозволяє поставити авто на державний облік, – розповів Микола Рудик. – Також необхідно отримати сертифікат відповідності. Надати цей транспортний засіб для дослідження фахівцям Експертної служби МВС. Надати документ про визначення вартості цього автомобіля, з якої буде сплачуватися податок до Пенсійного фонду у розмірі від 3% до 5%, якщо це легковий автомобіль».

Повний перелік документів, необхідних для постановки на державний облік в сервісному центрі МВС транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, постановою КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року, що набрала чинності 9 вересня 2024 року. Згідно з постановою, з’явилася можливість поставити гуманітарні авто на постійний облік.

Тимчасовий державний облік при цьому теж залишається доступним (якщо авто ввезене за декларацією, яка регулюється постановою Кабміну № 174 від 2022 року). Для автівок з тимчасовим реєстраційним талоном стають доступними послуги вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу.