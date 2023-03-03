Poch Tavria XL был создан специально для французского рынка. У хэтчбека изменен дизайн и улучшена отделка салона.

В интернет попали редкие архивные фото редкой Poch Tavria XL. Эта версия ЗАЗ-1102 была создана специально для Европы. Об этом сообщает сайт Hyser.

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Немногие знают, что в свое время "Таврия" экспортировалась в Европу. Снабжение наладили после обретения Украиной независимости в 1991 году и ЗАЗ-1102 имел определенный спрос, прежде всего, благодаря невысокой цене.

В частности, во Францию к 1993 году поставили 1600 авто. Там они стоили 35 990 франков и были одними из самых дешевых машин на рынке. Более того, "Таврия" даже попала во французский журнал Auto Plus - она приняла участие в пробеге бюджетных машин.

Именно для Франции местный дилер Poch создал Tavria XL. От стандартной модели хэтчбек отличался оформлением передней части, новыми бамперами и колесными дисками. В салоне улучшили обшивку.

Силовой агрегат ЗАЗ-1102 не меняли – хэтчбек оснащали стандартной 1,1-литровой четвёркой мощностью 51 л. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляла 140 км/ч, а расход топлива – 7,8 л/100 км.