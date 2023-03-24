"Таврию" продавали в Чили с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. Модель не имела спроса на местном рынке.

В интернете показали, как выглядел редкий экспортный вариант ЗАЗ-1102 “Таврия” для Чили. Снимки опубликовали на сайте VeoAutos.cl.

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Большинство советских автомобилей поставлялось на экспорт в разные страны мира. Знаменитая "Таврия" не стала исключением.

В начале 90-х годов украинский хэтчбек продавался на рынке Чили. Там модель можно было купить под брендом Lada, поскольку о ЗАЗе мало кто знал в странах Латинской Америки.

В Чили поставлялись "Таврии" только с базовым 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с. Остальные двигатели были недоступны на рынке.

Модель продавалась только с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. За все время было реализовано 1595 единиц.

Экспортная "Таврия" не имела отличий от отечественной версии. В стране ЗАЗ-1102 рекламировался как очень дешевый и практичный автомобиль.