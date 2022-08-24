Отечественный производитель ЗАЗ в начале 1990-х годов имел свое "придворное" ателье НТЦ "ЗАЗавтотехника", создававшее эксклюзивные авто на базе "Таврии".

Из обычной "Таврии" подзабытый ныне научно-технический центр сделал очень необычный для отечественного рынка автомобиль: легкий пикап отнюдь не коммерческого назначения.

А если еще узнать всю правду о технической начинке этой машины, то становится понятно: это не что иное, как спортивная “Таврия”, такой себе молодежный вариант. Но почему мы так мало знаем об этом неординарном, для своего времени явно перспективном автомобиле?

Когда “Таврия” была в расцвете сил, над расширением вариантов ее кузова в Запорожье работали профессионально. Но машине не повезло: она родилась в эпоху великих перемен.

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НТЦ "ЗАЗавтотехника" – запорожское предприятие, основанное в 1990 году в качестве "придворного" ателье для разработки и производства особых модификаций серийной продукции Запорожского автозавода. Версии "зазовских" моделей, предусматривавших серьезные доработки и небольшой тираж выпуска, были невыгодны главному предприятию. Но небольшая фирма была более гибкой, при этом имела большой творческий потенциал и хоть и небольшую, но собственную производственную базу.

В КБ научно-технического центра родилось бесчисленное количество интересных модификаций машин “таврической” линейки, ЛуАЗов, ЛАЗов. Всех созданных здесь уникальных модификаций украинской автотехники мы не знаем до сих пор.

Наиболее известное фото продукции дочернего "зазовского" предприятия НТЦ "ЗАЗавтотехника". Но на самом деле это далеко не вся его модельная линейка.

К примеру, именно здесь родились ЗАЗ-1305 – первые пикапы на базе ”Таврии”, которые стали потом суперпопулярными уже в заводском, конвейерном исполнении. Разрабатывали также универсалы с высокой крышей ЗАЗ-1701, рамные шасси ЗАЗ-1306 и изотермические фургоны ЗАЗ-1702, был налажен также серийный выпуск рамных пикапов ЗАЗ-1305 с удлиненной базой (+127 мм).

“Таврия” для развлечений

Видимо, среди всех продуктов этого предприятия наименее известен сегодня пикап повышенной проходимости на базе стандартной ЗАЗ-1102 Таврия. О том, что машина принадлежит к наследию НТЦ “ЗАЗавтотехника” говорит, во-первых, ее регистрационный номерной знак, цифры которого близки к другим номерам на опытных образцах этого предприятия. А во-вторых, выдает продукт научно-технического центра локация фотосессии.

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Автомобиль, честно говоря, очень неожиданный по своей концепции. Ведь ожидать чего-нибудь веселого, развлекательного от бюджетного автомобильчика начального уровня несколько необычно. Несмотря на кажущийся утилитарный тип кузова, практичности в этом пикапе минимум – кузов маленький, погрузочная высота значительная.

В задней проекции видно, что заводским пикапом эта машина не была: ее явно сделали из кузова хэтчбек. Об этом говорит короткий задний свес и характерный косой вырез под бампер.

Дело в том, что этот проект предусматривал в качестве базы не продленное на 127 мм шасси ЗАЗ-1305 с рессорной подвеской, а стандартный хэтчбек ЗАЗ-1102. Соответственно, он имел коротенький задний свес и массивные чашки задних стоек подвески, которые вдавались внутрь грузового пространства.

Но именно стилистика хэтчбековской боковины и придавала этой машине ее особый шарм – лаконичный, чуть брутальный, но притом энергичный. Работают на создание динамичного, купеобразного образа и длинные “таврические” (а не короткие “славутовские”) двери. Наверное, единственное, что было похожим в мировом автопроме, это кроссовер Suzuki X-90. Который, между прочим, появился на рынке на несколько лет позже (годы выпуска 1995 – 1997) этой “Таврии”. Вносят свой вклад в стилистику и выразительные фендеры – накладные расширители колесных арок, и комплект защитных дуг в грузовом отсеке.

Легкая двухместная машинка для покатушек на природе появилась в серии через несколько лет после пикапа от "ЗАЗавтотехники". Но Suzuki X-90 не был успешным на рынке: слишком уж нишевый продукт.

Необычной была и начинка этой вариации на тему "Таврии". Поскольку уж машину задумали как спортивно-развлекательную, в НТЦ “ЗАЗавтотехника” ее решили прокачать и в техническом плане. Вместо родного 50-сильного моторчика под капот установили 1,3-литровый двигатель ВАЗ-2108, форсированный в Лаборатории спортивно-гоночных автомобилей – фирменной тюнинг-конторе самого АвтоВАЗа. Отметим, что это произошло за несколько лет до того, как появилась серийная заводская версия “Таврии” с двигателем от “восьмерки” - ЗАЗ-1122 (1994 г.).

А что касается ходовой – ее модернизировали еще тогда, когда лифтовали машину. В передней подвеске заменили на "самарские" амортизационные стойки и поворотные кулаки, конечно, вместе с ступицами и тормозными механизмами. Сзади появилась новая балка, тоже от “восьмерки”, и тоже вместе с ее ступицами. Таким образом, разом с высокоэффективными тормозами, нужными машине с более мощным двигателем, получили возможность использовать модные легкосплавные диски.

Трудно представить, что такая простенькая и неамбициозная модель, как ЗАЗ-1102 “Таврия”, могла стать базой для развлекательной спортивной машины. И, тем не менее, в Запорожье это смогли.

Таким образом, родился реальный проект недорогого и эффектного развлекательного автомобиля. У нас нет точных сведений о его дальнейшей судьбе, но понятно, что даже небольшой серией он не выпускался. Ведь масштабы переработок были такими, что пройти сертификацию без больших затрат машина не смогла бы. При этом большого спроса на подобный продукт в тяжелые для населения 1990-е годы ждать не следовало. Но при всем этом автомобиль оставил яркий след в истории украинского автопрома. И честно говоря, немного странно, почему он до сих пор не стал образцом для подражания современным тюнерам.

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